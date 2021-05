Il torneo di qualificazione olimpica 3×3 FIBA 2021

La FIBA – Federazione Internazionale Basket – ha programmato il torneo per la qualificazione olimpica 3×3 2021 in Austria. Infatti, la città ospitante sarà Graz e le partite verranno giocate tra il 26 e il 30 maggio. Si tratta della prima manifestazione 3×3 in questa nazione e, per l’occasione, alla conferenza stampa hanno partecipato anche il vice cancelliere austriaco e il Ministro per lo sport Kogler.

Un torneo tutto green

L’intera competizione sarà organizzata in ottica green, ecologica e sostenibile. Proprio Kroger ha dichiarato questo connubio tra sport e salvaguardia del pianeta come obiettivo del governo austriaco. In tal senso si avrà particolare accortezza in questi tre aspetti:

● gestione dello smaltimento dei rifiuti

● attenzione agli sprechi di energia e di acqua

● mobilità solo su mezzi a basso impatto ambientale



Come si svolgerà la manifestazione

Alla manifestazione parteciperanno ben 40 squadre: 20 per il maschile e 20 per il femminile. Le nazioni coinvolte sono 36 e in palio ci sono 6 biglietti (3 per categoria) per i Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Per rispettare le norme anti-Covid, gli organizzatori hanno predisposto un campo all’aperto con 2000 posti riservati agli spettatori.

L’Italia partecipa con le donne

Per quanto riguarda l’Italia, al Torneo sarà presente la rappresentativa femminile campione del Mondo nel 2018 a Manila. I nomi delle convocate sono:

● Giulia Ciavarella

● Chiara Consolini

● Rae Lin D’Alie

● Marcella Filippi

● Sara Madera

● Giulia Rulli

● Mariella Santucci

● Valeria Trucco

A queste si aggiungono, come riserve a casa, Sara Bocchetti, Marida Orazzo e Francesca Romana Russo. Il coach è Gianni Recupido.

Le azzurre dovranno vedersela con Spagna, Cina-Taipei, Austria e Svizzera tra il 26 e il 28 maggio. In base ai risultati riportati si deciderà il percorso successivo.

Tokyo 2021: come ci si arriva

Come detto, le prime 3 classificate del torneo passeranno direttamente alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e prenderanno parte alla prima partecipazione del 3×3 a questo importante evento. Sugli 8 posti disponibili, ci sono già 4 squadre qualificate nel 2019 sulla base del ranking predisposto dalla Federazione. Quindi resta libero ancora 1 posto. Chi non passerà a Graz si sfiderà in un ulteriore torneo organizzato a Debrecen, in Ungheria, ma la data non è ancora stata annunciata.