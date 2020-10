Granoro sbarca a Campobasso a supporto dei “Lupi”

La S.S. Città di Campobasso (club iscritto al campionato di Serie D) ha ufficializzato l’accordo di sponsorizzazione raggiunto con Granoro, azienda pugliese del settore alimentare, che, da quest’anno, accompagnerà i “Lupi” in qualità di “official sponsor” per la stagione 2020/21.

“Siamo orgogliosi di avere al nostro fianco un’azienda importante come Granoro – dichiara la società rossoblù – abbinare il nostro Campobasso ad una realtà imprenditoriale affermata in ambito internazionale dà lustro e maggiore forza al lavoro che stiamo svolgendo a vantaggio dell’intera città. Ringraziamo Granoro per aver creduto nel nostro progetto e in questo territorio, certi di poter condividere insieme un percorso ricco di soddisfazioni e di grandi successi”.

“Siamo contenti di affiancare il Campobasso Calcio per la stagione 2020/2021 – ha spiegato Marina Mastromauro, AD di Granoro – un team con cui condividiamo tanti valori in comune: l’amore per la nostra meravigliosa Italia e le Regioni, ricche, ognuna, di bellezza e storia, l’importanza della squadra e delle persone, la sana competizione, la consapevolezza che il successo si conquista ogni giorno sul campo, lavorando con umiltà e impegno.

Per Granoro è una vittoria doppia, perché, di fatto, il marchio alimentare di Corato (nell’area metropolitana di Bari) è entrato nell’area di riferimento commerciale del competitor “La Molisana” (con sede a Campobasso).