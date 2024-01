Mondiale per Club a 32 squadre. Infantino (FIFA) contro tutti!

(di Davide Pollastri) – Manca più di un anno al calcio d’inizio della nuova versione del Mondiale per Club a 32 squadre fortemente voluto dal presidente della FIFA Gianni Infantino, ma le polemiche, come era prevedibile, non mancano.

Il World Leagues Forum (WLF), l’organizzazione che, dal 2016, rappresenta le leghe calcistiche professionistiche, e la Federazione internazionale dei calciatori (FIFPro), sono molti perplessi riguardo alla prospettiva di un nuovo torneo inevitabilmente orientato a sovraccaricare calendari già congestionati nonché potenzialmente dannoso per gli equilibri sui quali poggiano l’economia e la corretta competitività tra club.

Se i dubbi e le perplessità del World Leagues Forum, che si lamenta di non essere stato consultato, potranno essere dissipati grazie al budget che una simile manifestazione può generare (secondo il portale specializzato “OneFootball”, potrebbero essere incassati 2,5 miliardi di euro, di cui 2 da destinare ai club), più complicato sarà convincere i top player ad adattarsi a stagioni agonistiche di 11 mesi con poche prospettive di riposo prima dell’inizio dell’annata successiva (senza considerare il rischio crescente di incorrere in infortuni).

Infantino, al quale di certo non si può rimproverare la capacità di generare business e cifre da capogiro. Ad esempio per la Coppa del Mondo 2026 che si disputerà in USA, Canada e Messico, allargata a 48 competitor per più di 100 partite suddivise in 16 città, si prevede un giro d’affari complessivo di 11 miliardi di dollari, che, numeri alla mano, faranno del torneo il Mondiale più lungo e più ricco di sempre. Sarà un evento storico basato sui meriti sportivi e finalizzato a una competitività e visibilità del calcio su scala globale.