MLS: calcio americano in ginocchio. Persi più di 1 miliardo di dollari

(di Marco D’Avenia) – Oltre 1 miliardo di dollari in meno e stadi ancora chiusi: è questo il bilancio per la MLS (Major League Soccer) ai tempi del Covid-19. Don Garber, commissario della Lega statunitense dal 1999, aveva previsto a giugno un calo di un miliardo di dollari, tuttavia martedì durante la conferenza annuale ha dichiarato che le perdite sono andare oltre la cifra preventivata.

Don Garber non svela però le perdite effettive, che verranno rese note solo attraverso i bilanci che chiuderanno il 2020. C’è un dato che il commissario della MLS ha comunicato nella sua conferenza stampa: i club della Major League Soccer hanno fatturato quasi un miliardo di dollari in meno rispetto al 2019. Di conseguenza le società, per far fronte alla crisi derivata dal crollo del ticketing, hanno tagliato il proprio personale. Come d’altronde ha fatto la stessa MLS, che nella sua sede di New York si è vista costretta a licenziare il 20% dei propri dipendenti.

Sull’aspetto finanziario Don Garber si è espresso così: “Non solo abbiamo perso una quantità significativa di entrate, ma abbiamo anche sostenuto spese che non intendevamo sostenere“. Il commissario si riferisce forse ai voli intercontinentali che la MLS ha noleggiato a novembre per garantire ai giocatori impegnati con le loro nazionali di rientrare negli USA per disputare i playoff del campionato.

Anche il torneo “MLS is Back”, organizzato a luglio per sancire il ritorno del calcio USA dopo la prima ondata del virus, ha avuto il suo peso sui bilanci. A tal proposito Don Garber ha dichiarato: “Anche se ci ha garantito delle entrate, le spese per gestire quelle partite sono state enormi”. La stagione 2020 si concluderà oggi sabato 12 dicembre con la finale di MLS Cup tra Columbus Crew SC e Seattle Sounders. Mentre quella del 2021 inizierà il prossimo marzo.