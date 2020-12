Eleven Sports raddoppia l’offerta per i tifosi della Serie C

Eleven Sports raddoppia la propria offerta tv in chiave “Serie C“. Dopo essere tornata a trasmettere a pagamento da qualche giorno, in tutta sicurezza dagli attacchi hacker sulla propria piattaforma, Eleven offre, da oggi, ai propri utenti la possibilità di seguire le partite di Serie C anche sul proprio canale YouTube.

L’iniziativa permette opzioni in più per i tifosi della Serie C, che possono anche scegliere di guardare le partite in pay-per-view con Sky e la piattaforma live steaming LIVENow. All’inizio del 2021, inoltre, verranno annunciate ulteriori opzioni per seguire le partite della Serie C.

La doppia alternativa di Eleven permette di offrire agli abbonati una nuova opzione: continuare a vedere tutte le partite in programma nel palinsesto di Eleven sulla piattaforma www.elevensports.it, come fatto fino ad ora, oppure iscriversi mensilmente su YouTube e seguire la “Serie C” sul canale di Eleven Sports Italia.

Gli utenti con un abbonamento mensile possono scegliere di passare al canale YouTube in qualsiasi momento: basta siglare un nuovo abbonamento disabilitando il rinnovo automatico sul proprio profilo sul sito di Eleven. In alternativa, l’abbonato può continuare a seguire le partite della propria squadra del cuore su www.elevensports.ite e l’abbonamento mensile si rinnoverà automaticamente alla scadenza.