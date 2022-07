Mizuno nuovo sponsor tecnico della Lazio. Presentati i kit home e away 2022/23 

(di Antonio Spina) – Mizuno (azienda giapponese di sportswear), nuovo sponsor tecnico della S.S. Lazio, ha creato i kit home e away ufficiali per la stagione 2022-23, 9nel rispetto della la tradizione e dell’heritage laziale. “Olympia”, l’aquila simbolo del club, sarà visibile su entrambi i modelli, per infondere coraggio e orgoglio ai tifosi che li indosseranno ed in linea con la filosofia “kaizen” giapponese, ovvero la ricerca continua del miglioramento.

Dopo una partnership decennale con Macron, in casa biancoceleste si è passati alla collaborazione con la società del Sol Levante, che ha siglato con il club Capitolino un accordo di 20 milioni di euro complessivi, quanto ha sborsato l’azienda bolognese negli ultimi 5 anni di partnership con i biancocelesti. La divisa Home, classic sky blue, è caratterizzata dall’iconica aquila “Olympia” stampata in rilievo diagonalmente lungo tutta la parte anteriore della maglia, con girocollo e polsini bianchi, ciascuno con rifiniture azzurre. Il logo del brand è anch’esso bianco, quello di Binance (piattaforma di criptovalute e main sponsor) invece blu. Completamente nera con rifiniture ocean blue la versione away. Questa jersey presenta una grafica gradiente multicolore ispirata all’aquila “Olympia” mentre volteggia nei cieli dello Stadio Olimpico in occasione dei match serali. La location di Piazza del Popolo ha fatto da cornice per la presentazione delle nuove divise, cui vanno ad aggiungersi i video postati sulla pagina ufficiale Instagram di Mizuno con protagonisti Basic, Lazzari e Kamenovic e Twitter della Lazio con 42,5 k visualizzazioni in meno di 24 ore.