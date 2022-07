Cazoo debutta sulle maglie Macron prodotte per il Bologna FC

Bologna Fc 1909 e Macron, storico sponsor del club rossoblù, hanno presentato i nuovi kit gara ‘Home’ e ‘Away’ che la squadra indosserà nel corso della prossima stagione. Maglie che mantengono i tratti tradizionali, ma che allo stesso tempo contengono uno stile innovativo e una grafica ricercata con ispirazioni al mondo della moda. Continua inoltre l’impegno condiviso tra club e sponsor tecnico nei confronti dell’ambiente e della sostenibilità con l’utilizzo di tessuti Eco-Fabric, provenienti da plastica riciclata, per la produzione dei kit.

Sulla nuova ‘Home’ si ritorna alla divisione in quattro bande verticali rossoblù che quindi sono leggermente più ampie rispetto allo scorso anno. La separazione delle stesse non è netta ma sfumata grazie all’utilizzo di un pattern grafico che interseca piccole righe rosse e blu a contrasto. Sul retrocollo è riportata l’immagine stilizzata della Coppa dell’Europa Centrale, che il Bologna vinse esattamente novant’anni fa, nel 1932, risultando il primo club italiano a imporsi in una competizione internazionale.

Il collo è a V e il backneck ha i colori della squadra e la scritta “LO SQUADRONE CHE TREMARE IL MONDO FA”. Il design che caratterizza la maglia è dato dalla grafica all-over (sulla parte anteriore e sulle maniche) che richiama il mondo della moda con l’acronimo BFC, ripreso dal logo del club, stampato in rilievo. Sul petto, in stampa siliconata, a destra il Macron Hero, a sinistra il logo del Bologna Fc 1909. Il kit si completa con i pantaloncini bianchi con banda rossoblù sul bordo coscia, banda presente anche nel bordo superiore dei calzettoni blu che al centro presentano, in bianco, la scritta BOLOGNA e più sotto il Macron Hero.

L’innovativo design ‘fashion’ caratterizza anche il kit ‘Away’. In questo caso la maglia èbianca con collo a V con bordi rossoblù, abbinamento cromatico presente anche sui bordi manica. Anche in questo caso la caratteristica principale del prodotto è la grafica embossata, all-over tono su tono con l’acronimo BFC come elemento centrale. Nel retrocollo, in questo caso è stampato in blu “WE ARE ONE”, claim identificativo del club. Sul petto, in blu, a destra spicca il Macron Hero, a sinistra il logo del Bologna Fc 1909. Completano il kit da trasferta i pantaloncini blu con banda rossoblù sul bordo coscia e calzettoni bianchi con banda rossoblù sul bordo superiore.

Da questa stagione (e per il prossimo biennio, con opzione di rinnovo esercitabile al termine del campionato 2024/25) Cazoo sarà il main sponsor di maglia dei felsinei. Una sponsorship in crescita, a livello di valore economico, rispetto al precedente sodalizio.