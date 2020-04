MILANO-CORTINA 2026 E ATP FINALS: SETTIMANA DECISIVA PER L’APPROVAZIONE DEL DECRETO-LEGGE IN SENATO

(di Sejon Veshaj) – Accelerata decisiva per il via libera alla cosiddetta “legge olimpica”. Dopo il sì definitivo della Camera al decreto-legge contenente le misure per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali, Milano-Cortina 2026 e delle finali ATP di Torino 2021-2025, la palla passa ora al Senato, per la Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 (Atto Camera 2434).

La settima commissione Istruzione, esaminatrice del decreto in sede referente, ha previsto un ciclo di audizioni nella giornata di martedì 28 aprile, compatibilmente con i lavori dell’Assemblea, e ha fissato alle ore 20:00 di mercoledì 29 aprile il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge.

Provvedimenti anche sul divieto di “pubblicizzazione parassitaria”. Nella relazione accompagnatoria del disegno di legge, vengono citate le ripercussioni che lo svolgimento degli eventi sportivi avranno sulle scommesse:

“In data 4 aprile 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sottoscritto una nota relativa agli impegni presenti nel dossier di candidatura, poi riportati nell’Host City Contract (il contratto per il quale si può procedere alla realizzazione dei Giochi), i quali attengono alla protezione delle proprietà olimpiche, all’ingresso nel Paese di tutti i soggetti accreditati, ai permessi di lavoro, al regime delle imposte, alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per la migliore riuscita dei Giochi, all’assistenza medica, alla libertà di informazione, alle scommesse sportive, all’assenza di contemporanei altri grandi eventi, al programma di coniazione di monete e banconote non aventi corso legale, alle spese di competenza”.

Sul piano delle opere pubbliche, la società “Infrastrutture Milano-Cortina 2026 Spa” che sarà costituita in base al Decreto-legge, avrà lo scopo di realizzare 41 opere olimpiche, alcune delle quali di significativa importanza anche per il territorio. Tra queste ricordiamo la Superstrada Vigevano – Malpensa, il prolungamento della M4 da Linate a Segrate, il potenziamento della linea ferroviaria ‘Milano-Sondrio-Tirano’ e del Terminal 2 dell’Aeroporto Internazionale di Malpensa.

Per le ATP Finals di Tennis a Torino, gli incontri si terranno al Pala Alpitour mentre per gli allenamenti è previsto l’utilizzo dei nuovi campi che verranno realizzati indoor, adiacenti all’impianto della piscina Monumentale. Anche per il capoluogo piemontese, sono in corso lavori di potenziamento dei vari servizi di trasporto, per facilitare l’arrivo degli oltre 250.000 visitatori previsti ad ogni edizione, con introiti economici stimati in 500 milioni di euro nei prossimi 5 anni.