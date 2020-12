MICATI (U.S. LECCE): M908 E’ UN BRAND DI SUCCESSO E DI FORTE APPEAL PER I TIFOSI…UN PROGETTO UNICO IN ITALIA

(di Marcel Vulpis) – Quattro anni fa l’U.S. Lecce (in questa stagione in Serie B) ha cambiato radicalmente strategia nell’area delle sponsorship tecniche. Dando vita ad un progetto ambizioso che ha preso il nome di “M908” (nella foto in primo piano). L’idea-guida è stata quella di creare una “label” totalmente di proprietà del club: dall’ideazione e progettazione dei modelli e capi, passando per la fornitura tecnica a supporto di tutte le selezioni giallorosse (dalla prima squadra, alle giovanili, fino alla femminile). La sigla è composta dalla lettera “M” (sta per “Mille” numero romano) abbinata a “908”.

Sotto il profilo societario, l’U.S. Lecce nasce ufficialmente nel 1927, ma, già nel 1908 (“M908″), si è assistito ai primi fenomeni calcistici. A sua volta, sempre la lettera “M” è ricavata dall’immagine stilizzata di un lupo, che ricorda, tra l’altro, il simbolo della città di Lecce (una “lupa”).

“Il progetto nasce 4 anni fa. In quel momento eravamo in Serie C e arrivavamo da una sponsorship tecnica tradizionale (Legea, nda). Era tra l’altro un momento di grande attenzione e fermento. Diversi marchi, infatti, ci volevano sponsorizzare con proposte allettanti sotto il profilo economico. Nel frattempo, avevamo messo sui binari “M908”, ma, pur in presenza di almeno 3 offerte concorrenziali, siamo rimasti della nostra idea. La ragione di questo cambio di strategia è collegata, a filo doppio, all’evoluzione del mercato delle sponsorship tecniche. Nel tempo infatti la “forbice”, tra i top team e quelli di piccole dimensioni, si è fortemente allagata. Il mercato non ha dato grandi risposte ai piccoli/medi club e gli investimenti si sono inevitabilmente ridotti. I top brand si sono concentrati così solo sulle realtà di maggior blasone (nella seconda fascia gli investimenti si erano fortemente ridotti rispetto al passato)” – ha spiegato, in esclusiva, Andrea Micati, direttore marketing e commerciale dell’U.S. Lecce.

“Un marchio come M908 presenta contenuti molto forti destinati ai nostri tifosi. Richiama, nell’immaginario collettivo, la squadra, la città, le radici e la gente percepisce questo nuovo brand tecnico come un sostegno veramente diretto verso la squadra. Oltre a ciò possiamo realizzare prodotti che ci piacciono e li progettiamo per rispondere alle diverse esigenze della tifoseria. Sotto l’aspetto della qualità del prodotto, poi, abbiamo pensato ad una serie di tessuti eccezionali, di qualità superiore anche ai top brand (per diversi aspetti)….La maglia si sta trasformando in un veicolo unico per comunicare concetti legati al nostro territorio. Un anno fa la maglia rossa rappresentava il concetto di “sole”, la bianca il “vento”, la blu il “mare”, ovvero i tre elementi caratterizzanti del territorio del Salento. Sulla bianca, quest’anno, abbiamo stampato tutti i nomi dei comuni della provincia di Lecce. Sulla terza, invece, è presente l’ulivo, da sempre segno di forza e resistenza di questa terra” – ha dichiarato il dirigente marketing del club.

Nell’annata scorsa il club ha venduto 8mila maglie gara, più altre 5 mila “repliche”. Oltre a ciò c’è da considerate tutto il materiale destinato alle squadre (in questo caso bisogna raddoppiare e/o triplicare i numeri). Una produzione enorme non comparabile, in alcun modo, con le forniture standard dei brand di sportswear.

“La produzione in proprio ci consente anche una serie di attività a favore dei tifosi (impensabili fino a pochi anni fa, nda). Lo scorso anno, ad esempio, abbiamo regalato 20mila maglie ai tifosi. Adesso ci stiamo sempre più rafforzando sotto il profilo distributivo. Abbiamo infine ceduti i diritti di commercializzazione ad un operatore del settore, che ha aperto uno store ufficiale nel centro della città e altri 4/5 punti in provincia. Lo stesso gestisce anche l’e-commerce del nostro club. Ci presentiamo come una struttura completa e organizzata sotto il profilo management, del design (dal taglio del prodotto fino ai dettagli presenti sulla maglia) e della strategia. Mentre, per quanto attiene alla parte produttiva, ci affidiamo a soggetti terzi che seguiamo in ogni fase del progetto…Già dallo scorso anno abbiamo inserito nella gamma prodotti dedicati ad altri sport, e, nel prossimo futuro, lanceremo una linea fashion” – ha sottolineato il manager salentino.

“Il gruppo di lavoro di “M908” è coordinato dal Vicepresidente Corrado Liguori (ha la delega al marketing, nda), poi c’è il responsabile di magazzino della Prima Squadra, Giovanni Fasano, che ha avuto il coraggio di rompere gli schemi e di lanciare proprio 4 anni fa questa iniziativa (segue gli aspetti della produzione: dalla scelta di tessuti ai modelli). La fase della creatività e del design delle collezioni è un momento molto piacevole ed appassionante, e un pò tutto il gruppo è coinvolto (incluso il DG Giuseppe Mercadante), perchè la struttura del Lecce è una “famiglia” molto unita da tanti anni. La collezione e le maglie sono poi tradotte in realtà dalla mano esperta del designer Mario Contaldo, da 15 anni autore di tutte le grafiche a marchio Lecce. L’operazione non solo è assolutamente coperta sotto il profilo dei costi, ma genera profitto di anno in anno. Antonio Marti si occupa, infine, dei conti e degli aspetti burocratici. Il Presidente del club, Saverio Sticchi Damiani, ovviamente nel suo ruolo strategico, supervisiona poi tutti i progetti societari” ha concluso Andrea Micati.