Lakers e Clippers inaugurano la preseason di NBA l’11 dicembre

Il 2020 è stato un anno duro per il mondo dello sport, ma in qualche modo, benché con rallentamenti, si è riusciti piano piano a portare avanti le varie attività. Conclusosi il campionato, anche l’NBA è ormai prontissima a ripartire e lo fa con una pre-season che si preannuncia molto interessante. Da qualche giorno è uscito il calendario dei match che anticiperanno l’inizio della stagione: amichevoli che sapranno comunque emozionare e far partire le prime scommesse degli appassionati di basket americano.

Se sei fra questi, prima di puntare su qualunque squadra, ti consigliamo di non perderti i pronostici NBA degli esperti del settore: se anche tu sei un pratico di queste puntate potranno darti un altro prezioso punto di vista su cui ragionare, mentre se sei alle prime armi ti aiuteranno a non fare un buco nell’acqua.

La preseason in questione ha già un calendario ricco ed interessante: le date vanno dall’11 al 19 dicembre, per un totale di 49 partite. Dal 22 dicembre, invece, si proseguirà con la regular season. La prima fase terminerà il 4 marzo e la seconda invece si terrà fra l’11 marzo ed il 16 maggio. Le date della prima fase saranno note a brevissimo, mentre per quelle della seconda bisogna attendere la metà della stagione.

Lakers contro Clippers: la preseason riparte “con il botto”

La preseason di NBA, come detto, si preannuncia essere di quelle che lasciano con il fiato sospeso. Ad inaugurarla, infatti, vi sarà il match fra niente poco di meno che i campioni in carica attuali, i Los Angeles Lakers, contro i Clippers. Le due squadre, come si vede dal calendario, si affronteranno anche un’altra volta nel corso di questa fase della season, sempre sul campo di Phoenix. Nell’amichevole avremo dei Lakers che dovranno fare a meno di figure chiave come Anthony Davis e LeBron James.

Di quest’ultimo giocatore si è parlato parecchio nell’ultimo periodo, così anche della tensione riguardo agli stipendi NBA che minacciano di essere abbassati suscitando il mal contento nelle squadre. LeBron parlando degli avversari che affronterà oggi ha dichiarato sornione che non comprende come questi si siano lasciati sfuggire un’occasione d’oro contro il Denver, dopo la serie di successi riportati anche contro i Lakers stessi.

Il match fu uno di quelli da dimenticare: tutti davano per scontata la vittoria dei Clippers, mentre alla fine gli avversari ebbero la meglio in modo clamoroso. Uno shock per tutta l’NBA, una partita da dimenticare ma che invece verrà ricordata per molto, molto tempo.

Preseason: gli italiani presenti e quelli che mancheranno

Nella preseason di NBA, con grande dispiacere ovviamente dello Stivale, mancherà uno dei nomi legati al tricolore oltreoceano, ovvero Belinelli, il giocatore italiano con maggior numero di annate in NBA. Lasciato il basket americano dopo ben 13 stagioni in diversi team, è oggi tornato in Italia per giocare con la Virtus Segafredo Bologna.

Fra le presenze tricolore, invece, restano comunque Gallinari che, dopo essere passato in diversi team, ha attualmente firmato con gli Atlanta Hawks e Melli, che giocherà invece con i New Orleans Pelicans.