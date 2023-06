Merchandising: divise anni ’80 per il Cadiz CF (LaLiga)

Il Cadiz CF ha svelato la nuova maglia Home che il club andaluso indosserà nel corso della stagione 2023-24 (LaLiga/Primera Division). Una maglia che si ispira alle divise indossate alla fine degli anni ’80, quando in campo ad entusiasmare i tifosi c’era Jorge Alberto González Barillas, detto Mágico González, un estroso calciatore salvadoregno dalle doti e dal talento riconosciuti anche da Diego Armando Maradona. Un giocatore e una squadra che hanno segnato un periodo indelebile nel cuore dei tifosi del Cadiz CF, e che viene rievocato nel design e nei dettagli della nuova divisa casalinga.

La nuova Home del Cadiz CF è realizzata con tessuto Eco Fabric, a conferma dell’impegno condiviso da società e sponsor tecnico nei confronti dell’ambiente e della sostenibilità. Come da tradizione, la maglia è prevalentemente gialla, con girocollo e bordi manica azzurri in maglieria completati da una fine riga dorata. Sulle spalle sono presenti due bande bianche, riferimento alle divise indossate a fine anni ’80, realizzate in questo caso in stampa sublimatica e bordate d’oro. Le bande culminano in un vertice triangolare che riprende la forma del Macron Hero, ripetuto tre volte in azzurro se entrambi i lati.

La maglia è arricchita sia sul fronte che sul retro da una grafica geometrica embossata che crea un lieve effetto 3D tono su tono. Il backneck interno è personalizzato con sfondo che riprende i colori e grafica della maglia e sul quale sono presenti lo stemma del club, il logo Macron e la scritta Designed in Bologna a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nell’Headquarters Macron. Sul petto, in azzurro, il Macron Hero affiancato dallo stemma del Cadiz CF.