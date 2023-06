L’Hajduk Spalato punta su una eco-maglia per la 3a divisa di gara (2023/24)

L’Hajduk Split, protagonista della massima serie del campionato di calcio croato, ha presentato la nuova maglia ‘Third’ per la stagione 2023-24. I Bili (Bianchi) di Spalato, che grazie al secondo posto hanno conquistato l’accesso al 3° turno di qualificazione della UEFA Europa Conference League, avranno a disposizione una terza maglia dal design ricercato, innovativo e tecnicamente performante.

Il nuovo kit è interamente realizzato in Eco Fabric, tessuto poliestere 100% proveniente da plastica riciclata. Un chiaro messaggio di sostenibilità e una filosofia ampiamente condivisa sia dallo sponsor tecnico (attraverso il progetto Macron 4 The Planet ) che dal club croato, da tempo impegnato in campagne di sensibilizzazione sul tema dell’ambiente.