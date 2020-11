MERCEDES-BENZ E STERN ESTENDONO LA PARTNERSHIP CON L’AJAX

(di Daniele Caroleo) – L’Amsterdamsche Football Club Ajax, nota squadra calcistica dell’Eredivisie olandese, ha recentemente esteso la propria partnership, fino al 2023, con il brand Mercedes-Benz, in qualità di “Official Car Sponsor”, e con la concessionaria Stern, come “Official Car Supplier”

L’accordo, che prevede la proroga fino al 2025, consentirà alla squadra intera, allo staff tecnico e alla dirigenza del club olandese, di avere a disposizione delle vetture Mercedes-Benz, con la garanzia di totale manutenzione e assistenza da parte di Stern. Nei prossimi anni, inoltre, la flotta a disposizione verrà ulteriormente implementata con veicoli più sostenibili, offrendo soluzioni che si possano adattare alle esigenze di mobilità degli appartenenti al club dell’Ajax.

La partnership con Mercedes-Benz è iniziata nel 2009. Quella con Stern dal 1993. Per celebrare il prolungamento degli accordi, è stato diramato un video intitolato “Thanks for believing in our future” (testualmente: grazie per aver creduto nel nostro futuro), con il quale veniva inoltre annunciata la possibilità di vincere una delle 14 auto elettriche Mercedes-Benz messe in palio dal club e personalizzate con i colori e lo stemma della squadra.

Mercedes-Benz e Stern si trovano nel 3° livello di sponsorizzazione dell’Ajax, subito sotto il “main sponsor”, Ziggo, il più grande operatore via cavo nei paesi bassi, e il “Kit Sponsor” Adidas, ed un secondo livello composto da 5 marchi: ABN Amro (istituto di credito olandese), CST (azienda cinese leader nella produzione di pneumatici), Iconix (energy drink), Budweiser (birra statuinitense), e Vrienden Lotery (lotteria nazionale olandese).