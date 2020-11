Elezioni USA 2020, risultato ancora in bilico: è scontro fra Biden (224) e Trump (213). Si attende il risultato della Pennsylvania e di altri 8 stati decisivi

(di Marco D’Avenia) – Al termine di una lunga notte che ha visto gli Stati Uniti recarsi alle urne per eleggere il suo 46° presidente, non è ancora chiaro chi alloggerà alla “Casa Bianca” per i prossimi 4 anni. Il “magic number” di “270″ grandi elettori su 538 non è stato infatti ancora raggiunto né da Joe Biden (candidato del partito Democratico), né da Donald J. Trump, presidente in carica e candidato dei Repubblicani. Intanto è scontro aperto tra i due contendenti con il tycoon che definisce il voto una “truffa”, scatenando l’ira dei giornalisti americani. La tensione dunque è alta negli USA, dove all’appello mancano ancora 9 stati: Pennsylvania (20 elettori), Georgia e Michigan (16), North Carolina (15), Arizona (11), Wisconsin (10), Nevada (6), Maine (4) e Alaska (3), che mettono a disposizione ai candidati ben 101 grandi elettori decisivi per la vittoria finale.

Ma andiamo con ordine. Era chiaro che questa elezione, condizionata dalla pandemia da Covid-19, avrebbe avuto un esito certo solo al termine della conta dei cosiddetti “early votes” (letteralmente “voti anticipati“), che hanno consentito a oltre 100 milioni di americani di non presentarsi fisicamente ai seggi. Il servizio postale americano (“USPS“) sta infatti avendo numerose difficoltà a far arrivare questo enorme numero di schede ai seggi, dove intanto gli scrutatori lavorano senza sosta per fornire agli americani il risultato delle elezioni nel più breve tempo possibile. Per giunta, a memoria d’uomo. in America non si ricorda un’affluenza così massiccia, con tanti cittadini che hanno espresso la propria preferenza politica per la prima volta.

Intanto però i rimanenti 44 stati hanno presentato regolarmente le proiezioni definitive, i cui risultati vedono momentaneamente in testa Joe Biden con 224 grandi elettori, contro i 213 finora di Donald Trump. Il candidato democratico è stato il primo ad esporsi sui primi dati certi, suggerendo al popolo americano di avere pazienza e di aspettare il conteggio degli “early votes” nel pieno rispetto della legge. Il presidente in carica invece ha infiammato la notte americana sostenendo che queste elezioni sono “una truffa che mette in imbarazzo il paese avendo rubato ai cittadini il diritto di voto“, minacciando inoltre di rivolgersi alla Corte Suprema (dallo stesso Trump “controllata” politicamente). Immediata la reazione dei giornalisti della “CNN” che hanno definito le dichiarazioni del presidente “scioccanti” e “non rispettose dello stato di diritto”.

Questo per ora l’esito delle votazioni per gli stati il cui risultato non può essere influenzato dal voto anticipato.

(fra parentesi il numero degli elettori assegnati per ogni stato):

JOE BIDEN (D) – 224

– California 66,1% (55)

– New York 58,2% (29)

– Illinois 55,9% (20)

– New Jersey 60,9% (14)

– Virginia 52,2% (13)

– Washington 60,9% (12)

– Massachusetts 65,4% (11)

– Maryland 62,9% (10)

– Minnesota 52,6% (10)

– Colorado 55,8% (9)

– Connecticut 58,6% (7)

– Oregon 57,9% (7)

– New Mexico 54,0% (5)

– Hawaii 65,1% (4)

– New Hampshire 53,1% (4)

– Rhode Island 59,2% (4)

– District of Columbia 91,9% (3)

– Delaware 58,8% (3)

– Vermont 65,0% (3)

– Nebraska (40,3%) (1)*

DONALD J. TRUMP (R) – 213

– Texas 52,3% (38)

– Florida 51,2% (29)

– Ohio 53,3% (18)

– Indiana 59,3% (11)

– Tennessee 60,7% (11)

– Missouri 56,9% (10)

– Alabama 63,2% (9)

– South Carolina 56,3% (9)

– Kentucky 62,7% (8)

– Louisiana 58,5 (8)

– Oklahoma 65,4% (7)

– Arkansas 62,6% (6)

– Iowa 52,6% (6)

– Kansas 55,7% (6)

– Mississippi 62,0% (6)

– Utah 58,1% (6)

– West Virginia 68,6% (5)

– Idaho 62,6% (4)

– Nebraska 57,6% (4)*

– Montana 54,7% (3)

– North Dakota 65,0% (3)

– South Dakota 64,0% (3)

– Wyoming 71,4% (3)

*Il Nebraska mette a disposizione 5 elettori, 2 dei quali vanno al candidato che raccoglie più voti in assoluto nello stato

mentre gli altri 3 sono assegnati nei vari sotto-distretti.

Seguiranno aggiornamenti all’interno di questo articolo nel corso della giornata.

+++ AGGIORNAMENTO DELLE 12:40 +++

FONTE CNN: Trump perde terreno in Michigan dopo aver galleggiato comodamente sopra quota +200.000 voti, ora Biden è a soli 65.000 voti dal candidato repubblicano.

Resta quindi invariata la quota per quanto riguarda i grandi elettori: 224 per Biden, 213 per Trump con ancora 9 stati da scrutinare: Pennsylvania (20 elettori), Georgia e Michigan (16), North Carolina (15), Arizona (11), Wisconsin (10), Nevada (6) e Maine (4), e Alaska (3) che mettono ancora disposizione ai candidati 101 grandi elettori decisivi per il rush finale.