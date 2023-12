McGregor pronto a sfidare il pugile Pacquiao e lancia un ultimatum alla UFC

(di Marcel Andrè Vulpis) – Il fighter Conor McGregor (nella foto in primo piano) strizza l’occhio al campione di boxe filippino Manny Pacquiao (il primo e unico campione mondiale in 8 differenti classi di peso, dove ha vinto ben 12 titoli) e spedisce un “messaggio nella bottiglia” alla UFC, la più importante promotion (con sede a Las Vegas, negli Stati Uniti) dedicata al mondo delle Mixed Martial Arts.

Durante l’evento saudita, che ha visto impegnati sul ring i pugili Anthony Joshua (GB), Deontay Wilder (USA) e Dmitrij Bivol (RUS) alla “Kingdom Arena” di Riyadh, il campione irlandese, presente a bordo ring assieme all’amico Cristiano Ronaldo (in forza attualmente al’Al-Nassr FC da meno di un anno) ha lanciato un vero e proprio appello, che suona anche come ultimatum per Dana White (patron e presidente di UFC): «Organizzatori sauditi mi vorrebbero vedere combattere contro Manny Pacquiao (ha terminato la carriera pugilistica nel 2021). Adoro Manny, fategli sapere che se trova il coraggio di arrivare al mio peso lo affronterò nella sua disciplina anche perchè l’UFC (Ultimate Fighting Championship, nda) non mi ha ancora offerto nulla. Sarei dovuto tornare nell’ottagono a dicembre 2023 o al massimo ad aprile 2024. Ho venduto più di chiunque altro nelle MMA (Mixed Martial Arts) e nella storia di tutti gli sport da combattimento. Nessuno è mai stato trattato nel modo in cui vengo trattato io attualmente. Dovrebbero iniziare a pianificare il mio ritorno e offrirmi subito un match. Credetemi sto iniziando a perdere la pazienza!»

Dopo il grave infortunio (rottura della caviglia) del luglio 2021, nel main event di #UFC264, contro l’atleta americano Dustin Poirier, Conor McGregor preparava il rientro nel 2022. A distanza di due anni la stella irlandese punta adesso a tornare a combattere, essendo rimasto troppo tempo lontano dall’ottagono. Un aspetto quest’ultimo che potrebbe impattare negativamente anche sul business personale.

Originario di Crumlin (Dublino) McGregor è stato apprendista idraulico e un talentuoso fighter dilettante prima di irrompere sulla scena dell’UFC nel 2013. Ha rapidamente scalato la classifica, vincendo l’UFC Featherweight Championship nel 2015. McGregor ha poi fatto la storia diventando il primo combattente nella storia dell’UFC essere campione in due divisioni di peso contemporaneamente, vincendo l’UFC Lightweight Championship nel 2016. Come primo lottatore in assoluto ad detenere due cinture UFC contemporaneamente, Conor McGregor passerà alla storia come un grande combattente e uno degli atleti di maggior successo di tutti i tempi.