Philadelphia nuovo partner della Lega calcio Serie A. Firmerà il premio “Coach of the Year”

Lega Serie A e Philadelphia, brand del gruppo Mondelēz International, hanno annunciato una nuova collaborazione, diventando “Official Partner” del campionato di Serie A Tim per la stagione 2023/2024.

La partnership sarà valorizzata da un piano di comunicazione che comprende:

• Visibilità sui LED a bordocampo durante la “EA SPORTS FC Supercup” e la Finale di Coppa Italia Frecciarossa.

• Gli highlights di tutte le partite di Serie A sul canale Youtube di Lega Serie A e sulla app ufficiale saranno “presented by Philadelphia”.

Philadelphia sarà inoltre il title sponsor dei premi “Coach of The Month” & “Coach of the Year”, prestigioso riconoscimento assegnato su base mensile e annuale al miglior allenatore della Serie A ed eletto da una giuria di qualità composta da giornalisti sportivi. In occasione della premiazione mensile, Philadelphia sarà protagonista sui campi di Serie A TIM con la premiazione trasmessa in diretta dai canali broadcaster Dazn/Sky, amplificata da Radio Tv Serie A con RDS e con contenuti digitali pubblicati sui canali di Lega Serie A e di Philadelphia. La premiazione del Coach Of The Year vedrà inoltre attivarsi una sinergia con Fantacalcio, portando il miglior Fantallenatore a premiare sul campo il miglior allenatore della stagione di Serie A TIM.

“Accogliamo con soddisfazione l`ingresso tra i nostri partner di una tra le più grandi multinazionali del settore food come Mondelez – ha dichiarato l’AD di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Come già avviene per il miglior giocatore e il miglior gol del mese, si lega a un brand prestigioso anche il riconoscimento al miglior allenatore, da oggi “Philadelphia Coach Of The Month”, un premio che certifica non solo i risultati e lo spettacolo offerti, ma anche il fair-play e il comportamento dentro e fuori dal campo. Lega Serie A prosegue così nel percorso di valorizzazione dei propri asset, connettendoli ad aziende di assoluto standing internazionale e a brand con i quali condividiamo valori e obiettivi, creando inoltre sinergie tra i nostri partner come avverrà tra Philadelphia e Fantacalcio, che porterà il miglior Fantallenatore a premiare il Coach Of The Year a fine stagione”.