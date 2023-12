Massidda pronto per la prova dei Campionati Italiani Assoluti (2023)

Sergio Massidda è di certo una delle promesse più importanti della pesistica italiana anche in previsione delle prossime Olimpiadi di Parigi (estate 2024). Il talento classe 2002, argento mondiale a settembre, ha parlato delle sue aspettative per queste “Finali Nazionali Assoluti di Pesistica”.

L’azzurro è stato intervistato dall’area media della FIPE:

Sergio innanzitutto come stai, come ti senti? “Sto bene, è una gara abbastanza tranquilla rispetto a quelle che siamo abituati ad affrontare di solito. Giochiamo in casa e andiamo a divertirci anzichè cercare il risultato come facciamo di solito nelle gare internazionali”.

Da quanto tempo ti stai allenando per gli assoluti? “Ci stiamo preparando da circa un mesetto. Abbiamo fatto un leggero stop dopo il mondiale di Riyadh perché un po’ di riposo ci vuole sempre”.

Cosa ti aspetti da questa gara? “Se devo essere sincero, anche se non sono al massimo delle mie condizioni vado lì per cercare di togliere il record a Zanni. (ride n.d.r.)”.

Quindi è anche una sfida interna fra voi due? “È sempre una sfida tra me e Zanni. Abbiamo i nostri modi di motivarci”. (fonte: FIPE)