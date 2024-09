Marketing – MeritKing.news nuovo regional partner in Europa per il Torino FC

Il Torino Football Club ha annunciato, attraverso il suo sito ufficiale, che MeritKing.news è il Regional Infotainment Partner del Club in Europa per le prossime stagioni. Nell’ambito di questa partnership, il Torino FC e il nuovo partner coinvolgeranno i tifosi granata e gli appassionati di sport di tutta Europa con contenuti esclusivi di intrattenimento e informazione sportiva. MeritKing News è un sito web di infotainment sportivo (con sede in Turchia) e una delle fonti principali per le ultime notizie di sport in Europa.