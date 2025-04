Hakimi ambassador di Under Armour nella regione EMEA.

Il marchio di abbigliamento sportivo americano Under Armour (nella foto in primo piano il logo aziendale) ha annunciato una partnership con Achraf Hakimi, terzino del Paris Saint-Germain (Ligue1 francese) e della nazionale marocchina (di cui è anche capitanoI. Il giocatore internazionale diventa ambasciatore del marchio nella regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa). Il 27enne campione è nato calcisticamente nel Real Madrid Castilla, prima di passare nella prima squadra dei Blancos, ma ha avuto esperienze anche nel Borussia Dortmund (Bundesliga), nell’FC Inter (Serie A) e adesso appunto nel football francese (Hakimi indossa anche la fascia di capitano del PSG).



Questa collaborazione segna un passo importante per il marchio, che punta a rafforzare la sua presenza in Francia e nella regione EMEA, dove sta vivendo una forte crescita.



«Sono entusiasta di entrare a far parte di Under Armour, un marchio i cui valori e la qualità dei prodotti risuonano con me. Non vedo l’ora di contribuire alla sua espansione nel calcio e nell’abbigliamento sportivo in Francia, Marocco e oltre», ha dichiarato Achraf Hakimi ai media. La notizia della partnership con il marchio statunitense con sede a Baltimora nel Maryland (USA) sta avendo vasta eco nel mondo dei media locali (in Marocco) e più in generale nel Nord-Africa.