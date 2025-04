Calciomercato – Lamine Yamal, l’attaccante del Barça è il minorenne più caro della storia

Il baby campione d’Europa è valutato 180 milioni di euro, ma la cifra, già di per sé eccezionale, potrebbe non bastare per strapparlo al Barcellona. I catalani, infatti, forse per evitare un nuovo ‘caso Neymar’ (il PSG, nel 2017, prese il brasiliano proprio dagli azulgrana pagando un indennizzo di ‘soli’ 222 milioni di euro), hanno inserito nel contratto del ragazzo, rinnovato il 2 ottobre 2023 e in scadenza il 30 giugno 2026 (ma in procinto di essere prolungato fino al 2030, con un aumento significativo dell’ingaggio), una clausola monstre da 1 miliardo di euro

(di Davide Pollastri) – Lamine Yamal, fuoriclasse purissimo degli azulgrana di Hans-Dieter Flick (primi in Primera División e indicati da molti bookmaker come i grandi favoriti dell’attuale Champions League), è sempre più l’uomo — o per meglio dire, il ragazzo — dei record.

A soli 17 anni e nove mesi, il talento di Esplugues de Llobregat ha già vinto un Europeo con le ‘Furie Rosse’, una Liga e una Supercoppa di Spagna con il Barcellona, un Trofeo Kopa (il Pallone d’Oro riservato al miglior giocatore under 21 del mondo) e un European Golden Boy (premio calcistico istituito da Tuttosport e assegnato ogni anno al miglior calciatore U21 militante nella massima serie di un campionato europeo).

Non solo: è il più giovane di sempre ad aver esordito con il Barcellona, ad aver vinto la Liga, ad aver giocato da titolare nella Primera División e nella Champions League e a riscrivere la storia del Clásico, segnando contro il Real Madrid a soli 17 anni e 106 giorni.

I primati, poi, sono proseguiti in nazionale: più giovane di sempre a esordire e segnare con le ‘Furie Rosse’, più giovane di sempre a giocare, ad andare a segno e ad alzare il trofeo in una fase finale degli Europei.

A tutto questo, inoltre, si aggiunge un ulteriore primato: Lamine Yamal è infatti il primo minorenne della storia a raggiungere una valutazione di mercato di 180 milioni di euro. Pur non essendo ancora il calciatore più prezioso al mondo, il talento cresciuto nella Masia de Can Planes è già tra i quattro giocatori con il valore di mercato più alto, affiancando Jude Bellingham, anch’egli valutato 180 milioni di euro, e i due più costosi in assoluto: Vinícius Jr. e Haaland, entrambi stimati 200 milioni di euro (tuttavia, alla stessa età di Lamine Yamal, i fuoriclasse di Real Madrid e Manchester City avevano un valore di mercato nettamente inferiore: rispettivamente 35 milioni e appena 300 mila euro).

Se invece ci limitiamo alla graduatoria relativa ai valori di mercato dei talenti ancora minorenni, tra Lamine Yamal e gli altri c’è un abisso. Alle spalle del catalano, infatti, troviamo il brasiliano Estêvão Willian del Palmeiras (già acquistato dal Chelsea), valutato 55 milioni di euro, seguito dal portoghese Geovany Quenda (anch’esso in procinto di trasferirsi al Chelsea), quotato 45 milioni, e dal franco-marocchino Ayyoub Bouaddi del Lille, stimato 30 milioni. Considerando la giovane età, i primati e le vittorie già raggiunte e le cifre che accompagnano il suo cartellino, sono in molti a credere che Lamine Yamal possa diventare il più grande di sempre, superando perfino Leo Messi, il fuoriclasse che nel 2007 lo battezzò in occasione di un evento dell’UNICEF e da cui ha ereditato la maglia e il “peso” del Barça.