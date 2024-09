Marketing: LeoVegas.news entra in Atalanta (Serie A) come “top sponsor”

“Abbiamo stipulato un nuovo accordo con la squadra di calcio italiana e campione dell’Europa League, Atalanta B.C., tale che il nostro sito di infotainment, LeoVegas.News, sarà il Top Sponsor del club”, è quanto fa sapere il Gruppo LeoVegas.

La partnership è una continuazione dell’accordo originale raggiunto tra l’operatore di gioco e la squadra nel 2021. L’operatore ha dichiarato in un post su LinkedIn: “Questo nuovo accordo assicura che LeoVegas.News continui a raggiungere milioni di appassionati di sport in Italia e in tutto il mondo”.

Sulla partnership, Paola Maia, portavoce aziendale di LeoVegas.News, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di rinnovare la nostra partnership con l’Atalanta anche come modo per consolidare il nostro punto d’appoggio strategico all’interno del territorio. La nostra certezza nella forza di questa squadra, nel talento dei suoi campioni e nella passione della sua base di fan non ha mai vacillato un po ‘.

L’Atanta BC Marketing e Commercial Director Romano Zanforlin ha aggiunto: “Essere in grado di continuare a includere LeoVegas.news tra i nostri sponsor è motivo di grande orgoglio. Siamo orgogliosi di ogni rinnovo della partnership perché non è solo una testimonianza della nostra capacità di raggiungere i nostri obiettivi, ma anche di come possiamo e dobbiamo impegnarci e lottare per obiettivi sempre più grandi lavorando insieme. (fonte: Jamma)