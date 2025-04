Marketing – JP Financial nuovo sponsor del Celta Vigo (LaLiga).

RC Celta (club de LaLiga) e JP Financial hanno raggiunto un accordo di collaborazione. La società spagnola di consulenza per gli investimenti/pianificazione finanziaria diventa il nuovo sponsor ufficiale del club galiziano.

Il contratto, che scadrà a giugno 2026, permetterà a JP Financial di ottenere visibilità sulla parte anteriore della maglia pre-partita della prima squadra, nonché su altri mezzi presenti nello stadio e nelle strutture, oltre a diverse azioni sui social media. L’accordo include anche una significativa donazione alla Fondazione Celta, nell’area della responsabilità sociale d’impresa (CSR).



“RC Celta racchiude i valori che ci caratterizzano per la sua sicurezza, trasparenza e vicinanza ai tifosi“, ha dichiarato Pedro Muñoz dopo la firma dell’accordo. Da parte sua, Carlos Salvador, direttore commerciale del club, ha sottolineato che “è molto importante per noi che aziende di tale prestigio e qualità supportino il club per continuare a crescere”.

Fondata da Javier Rumbo Lorenzo e Pedro Muñoz Vargas, JP Financial è una società specializzata nella pianificazione finanziaria e nella consulenza sugli investimenti, caratterizzata dall’attenzione personalizzata alle esigenze individuali dei propri clienti, offrendo consulenze tramite un team di esperti e aiutandoli a gestire il proprio patrimonio, riducendo al contempo i costi di gestione.