Macron debutta negli USA con il CT United FC (MLS Next Pro)

Un nuovo accordo con una realtà sportiva statunitense arriva proprio dalla città del Connecticut nella quale Macron ha quest’anno aperto la propria sede americana: Bridgeport. Il Macron Hero spiccherà infatti sulle maglie del Connecticut United FC (CT United FC), prima squadra professionistica nell’ecosistema della Major League Soccer (MLS) a indossare il marchio italiano di abbigliamento sportivo, che fornirà game set e abbigliamento tecnico dalla squadra professionistica fino all’Academy. I capi saranno disponibili nello shop online del CT United FC e presso partner commerciali selezionati in tutto lo Stato.

Fondato nel 2004, il CT United è la prima squadra professionistica del Connecticut ed è di proprietà del Connecticut Sports Group. È il quinto club di calcio maschile professionistico indipendente nella MLS NEXT Pro, torneo che raggruppa club degli Stati Uniti e del Canada e che dal 2022 rappresenta la terza divisione calcistica del Nordamerica. Il club farà il suo esordio nella lega nel 2025, giocando ben presto nel nuovo stadio in fase di realizzazione sul lungomare di Bridgeport.

“Questa partnership segna un passo importante nel nostro percorso di espansione in Nord America, un mercato sempre più strategico per Macron – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Come marchio italiano noto per lo stile e le prestazioni, siamo orgogliosi di condividere la nostra esperienza sportiva e di sostenere le squadre dalla base ai professionisti. Siamo convinti che il CT United FC diventerà uno dei club più importanti del Nord America e siamo orgogliosi di accompagnare i giocatori, lo staff e i tifosi del club in questo viaggio con capi d’abbigliamento di prima classe”.

“Siamo entusiasti di collaborare con un marchio di abbigliamento i cui valori sono così vicini ai nostri” – ha dichiarato Michelle Swanston, comproprietaria del CT United FC. – “Il loro impegno per la qualità e la sostenibilità garantisce che i nostri giocatori siano equipaggiati con capi non solo altamente performanti, ma anche rispettosi dell’ambiente. Macron ha anche sostenuto la nostra missione di rendere il calcio accessibile in tutto il Connecticut negli anni a venire”.