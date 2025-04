Serena Wines 1881 confermato Official Partner del Cesena FC (Serie B).

Il lancio nel 2021 del vino ufficiale col marchio del “Cavalluccio” ha suggellato l’inizio del connubio tra l’azienda della marca trevigiana e il club bianconero.

E’ entrata nella quarta stagione consecutiva la partnership tra Serena Wines 1881 e il Cesena FC (da quest’anno in Serie B). Era infatti il 2021, nell’anno in cui tagliava il traguardo del 140° anniversario dalla sua fondazione, quando l’azienda della Marca trevigiana inaugurava il connubio con il club bianconero, suggellata dal lancio del vino ufficiale con il marchio del Cavalluccio. Da allora, con il suo Prosecco Doc Extra Dry nella elegante bottiglia rigorosamente bianca e nera, Serena Wines 1881 (www.serenawines.it) ha accompagnato il Cesena fino alla vittoria del campionato di Serie C e alla promozione nel campionato di serie B, figurando oggi tra i suoi diciassette Official Partner.

Collocata a Conegliano, nel cuore della nota regione delle colline del Prosecco (dal 2019 Patrimonio dell’Umanità UNESCO), Serena Wines 1881 ha conservato la conduzione famigliare delle origini giunta ormai alla quinta generazione, ma da piccola impresa locale del territorio trevigiano si è trasformata in una delle principali realtà del Prosecco DOC.

Luca Serena, amministratore delegato di Serena Wines 1881, ha così commentato la rinnovata partnership con il club bianconero: “Da sempre crediamo nei valori dello sport, che si allineano perfettamente con quelli della nostra azienda: collaborazione, determinazione, sacrificio e passione sono solo alcuni degli insegnamenti che l’esperienza sportiva è in grado di trasmettere e che ogni giorno cerco di attuare nella filosofia produttiva di Serena Wines 1881. Il calcio è una delle discipline che seguiamo e accompagniamo da anni con il nostro marchio, e la Romagna è una terra a cui siamo molto legati. Per questo motivo, siamo lieti e orgogliosi di aver confermato anche in questa stagione il nostro sostegno al Cesena FC, facendo crescere insieme il nostro legame con questo territorio e lo sport”.