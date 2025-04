Google per la Coppa del Mondo Femminile FIBA

La strategia di investimento di Google negli sport femminili è stata lanciata inizialmente negli Stati Uniti con l’ambizione di generare un impatto positivo a livello globale.

La Coppa del Mondo di Basket Femminile FIBA è il punto culminante del basket femminile internazionale, mostrando il talento d’élite del settore e promuovendo la solidarietà internazionale. Conosciuta per il suo spirito competitivo e il suo pubblico globale, la Coppa del Mondo non celebra solo l’eccellenza atletica, ma sostiene anche i valori di lavoro di squadra, perseveranza e unità globale.

Google è stato nominato partner inaugurale in vista della Coppa del Mondo di Basket Femminile FIBA 2022. La collaborazione, nata grazie alla connessione tra Infront e Sports Marketing Collective, ha segnato una tappa importante, rappresentando uno sforzo congiunto per elevare il profilo del basket femminile su una piattaforma globale.