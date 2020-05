Manchester United: azione legale contro Football Manager  

(di Linda Zanoni) – I Red Devils fanno causa a Football Manager per “utilizzo improprio” del marchio del club. La dirigenza dello United ha così deciso di ricorrere alle vie legali, stando a quanto riportato dal quotidiano britannico “The Guardian”.

Il Manchester United si scaglia contro i creatori del videogioco ” Football Manager” per avere utilizzato il nome del club all’interno di questo prodotto. In particolare, i legali della società hanno intrapreso azioni per la presunta illegalità delle attività di SEGA Publishing e dello sviluppatore Sports Interactive. Stando alle dichiarazioni del club, entrambe le società avrebbero utilizzato un logo diverso della squadra rispetto all’originale: si tratterebbe di un logo “a strisce rosse e bianche semplificato”. Immediata la risposta dei due soggetti in causa: “L’uso del nome del club è un riferimento legittimo al Manchester United in un contesto calcistico. Inoltre è stato utilizzato in Football Manager e dal suo predecessore “Championship Manager” (dal 1992I senza denunce da parte del club interessato”.

Di fronte all’attacco dei legali del Manchester United, i rappresentanti di SEGA e Sports Interactive hanno inoltre spiegato: “Da molti anni le copie del gioco sono state inviate a diversi rappresentanti e giocatori dello United e grazie a questi abbiamo ricevuto commenti molto positivi sul nostro gioco comparsi su Twitter e sulla stampa”.