Fisi, la ripartenza. Il residente Flavio Roda in diretta Facebook sul futuro degli sport invernali. 

(di Claudia Giordani) – Una “private room” speciale e importante per tutto l’ambiente, mercoledi 27 maggio (a partire dalle ore 15:00) sulla pagina Facebook della Federazione. Il presidente Flavio Roda (nella foto in primo piano) aggiornerà pubblico, addetti ai lavori e appassionati, sulla situazione fronteggiata dalla Federazione, e su quali sono le modalità e le tempistiche per la ripartenza dell’attività sportiva. Si parlerà della prossima stagione: sia per quanto riguarda l’alto livello, sia per l’attività di base degli Sci Club. Molta attesa per le indicazioni e i chiarimenti sulle modalità operative e pratiche delle varie discipline possibili nei prossimi mesi e per lo spazio riservato alle domande degli utenti collegati.

Nel frattempo, chiusa la sessione online dei Meeting dei vari Comitati FIS (International Ski Federation), tra cui quello dello sci alpino focalizzato sugli aspetti organizzativi e di sicurezza sanitaria con la dovuta flessibilità per mantenere una stagione standard come già in programma, inizia l’inverno nell’emisfero sud e l’estate sulla neve dei ghiacciai.

Sono più di 100 le Ski Area pronte a riaprire, con varie modalità e nel pieno rispetto delle precauzioni anti contagio, nelle prossime settimane in 14 nazioni. In Nuova Zelanda, Cile e Australia (in attesa di conferma), negli Usa e in Europa, Francia, Austria, Norvegia e Svizzera. Anche in Italia si aspetta il via. All’inizio il Passo dello Stelvio sarà in esclusiva per le squadre nazionali.