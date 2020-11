Manchester United: 27.1 milioni di sterline di perdite operative e calo dei ricavi del 20%

(di Alessandro Presta) – Primo trimestre della stagione 2020/2021 in rosso per il Manchester United, gli effetti della pandemia si sono fatti sentire anche sui “Red Devils”. Un’analisi de “Il Sole 24 Ore” ha rivelato una perdita operativa di 27.1 milioni di sterline (30.3 milioni di euro) nel trimestre luglio-settembre 2020. In totale i ricavi nel periodo in questione si attestano a 109 milioni di sterline (121.1 milioni di euro) e sono in calo rispetto all’anno precedente del 19.5%.

Le ragioni di questo “downgrade” delle entrate sono molteplici. Innanzitutto, influisce l’impossibilità di far partecipare i tifosi alle partite e la conseguente mancata vendita di biglietti.

Secondo l’ultimo rapporto finanziario gli incassi per giornata sono diminuiti del 92% circa, più precisamente da 22.1 milioni di sterline del 2019 a 1.7 milioni nel 2020. A questo si aggiunge una diminuzione importante dei ricavi commerciali, passati da 80.4 milioni di sterline a 59.7 milioni (calo del 25.8%).

Allo stesso tempo però, gli stadi vuoti hanno fatto aumentare i proventi televisivi che hanno raggiunto la cifra di 47.6 milioni di sterline, segnalando dunque un aumento importante del 44.7%. Complessivamente il club di Manchester ha concluso il trimestre in questione con un debito netto di 440.6 milioni di sterline, una nota negativa che rappresenta infatti un incremento del 14,6% rispetto ai 384.5 milioni dello scorso anno.

Il Manchester United, a causa dell’incertezza causata dalla pandemia, ha deciso di non fornire la proiezione delle entrate per l’esercizio finanziario del 2021. Per quest’anno ha resto però noti i ricavi complessivi, pari a 509 milioni di sterline (567.5 milioni di euro circa), ovviamente meno rispetto al record di 627.1 milioni di sterline (699.1 milioni di euro) dell’anno precedente.

Nonostante le ingenti perdite subite recentemente, l’ottimismo in casa United non manca. Ed Woodward (vicepresidente esecutivo del club) crede che la fase di recupero e di normalizzazione stia gradualmente arrivando. Sicuramente il Manchester United, come gli altri club d’élite europei, può godere di una solidità finanziaria che gli consente di poter progettare a lungo termine, oltre la pandemia.