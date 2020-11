La Premier League abbandona le partite in pay-per-view

(di Alessandro Presta) – Il 13 novembre scorso la English Premier League (EPL) ha abbandonato ufficialmente l’esperimento del “pay-per-view” (PPV). Tutte le partite del massimo campionato inglese saranno dunque visibili, senza costi aggiuntivi, sulle emittenti Sky Sports, BT Sport, BBC e sulla piattaforma streaming di Amazon. Inoltre, in base al nuovo accordo, l’emittente di servizio pubblico (BBC) trasmetterà in chiaro la partita tra Fulham ed Everton in programma il prossimo 22 novembre, come è già successo, quest’estate, con il “Project Restart” o all’inizio della stagione 2020/2021 a settembre.

Il sistema del PPV nel Regno Unito è stato lanciato dopo la pausa delle nazionali agli inizi di ottobre. Il modello prevedeva il pagamento di 14,95 £ (pari a 16,57 €) all’emittente tv per assistere ad uno dei match non selezionati dalla normale trasmissione televisiva. La scelta della lega ha attirato critiche immediate da parte dei tifosi, abituati ad altre modalità di visione.

Secondo quanto riporta “Sportspromedia”, il board della Premier League ha deciso di rinunciare al PPV dopo le pressioni da parte della Football Supporters Association (associazione che rappresenta i tifosi inglesi) affinchè si riconsiderasse il modello in vigore. L’attuale pandemia e le mutate circostanze del Regno Unito, che, fino ad almeno il prossimo 2 dicembre, vivrà un nuovo blocco nazionale, non consentono di adottare il PPV. Ci sarà un nuovo incontro il prossimo anno tra club ed emittenti televisive per capire se ci sono i margini per reintrodurre il modello a pagamento.

Dunque, da sabato 21 novembre, data in cui ricomincia il campionato dopo la sosta delle nazionali, i tifosi potranno vedere le partite tramite un normale abbonamento con le emittenti televisive. Nel frattempo, in attesa che la pandemia allenti la sua morsa nel Regno Unito, l’obiettivo dichiarato della Premier League e di tutti i club della massima serie inglese resta quello di far tornare i fans allo stadio in totale sicurezza