APOLLO TYRES RINNOVA LA PROPRIA PARTNERSHIP CON IL CHENNAIYIN FC

(di Daniele Caroleo) – Apollo Tyres, società indiana fondata nel 1972 e specializzata nella progettazione e produzione di pneumatici, ha rinnovato la sua partnership con il Chennaiyin FC, squadra di calcio (nella foto sotto l’immagine di un calciatore del team) due volte campione della Indian Super League (ISL), in qualità di “Principal Sponsor”, con un contratto pluriennale.

Non sono state rivelate le cifre dell’accordo, ma fin dalla stagione 2017/2018 il logo dell’Apollo Tyres è stato apposto sulla parte anteriore della maglia del club di Chennai. L’azienda, che esporta i propri prodotti in più di 100 nazioni e può contare su una forza lavoro di oltre 16mila addetti, in passato ha stretto accordi di sponsorizzazione anche con squadre di calcio europee, come il Crystal Palace Football Club (nel 2017), partecipante all’English Premier League, in qualità di “Partner Global”, o con il Manchester United Football Club, prima come Partner regionale (dal 2013), per poi diventare “Global Tyre Partner” (nel 2016) del club della Premier League inglese.

Negli ultimi mesi il brand Apollo Tyres si è rafforzato sotto il profilo “finanza“. La Commissione per la concorrenza dell’India (CCI), lo scorso mese di aprile, ha approvato la proposta di acquisizione da parte di Emerald Sage Investment di una quota del 9,93% di Apollo Tyres. Si tratta di alcuni fondi di private equity gestiti da Warburg Pincus LLC. La proposta prevede la sottoscrizione da parte di Emerald Sage Investment Limited di 10,80 milioni di azioni privilegiate convertibili obbligatoriamente del valore di 100 Rs ciascuna, che costituiscono appunto circa il 9,93% del capitale azionario versato di Apollo Tyres (fonte: Pnewsnews).

Emerald Sage Investment, con sede a Port Louis, Mauritius, è una società d’investimento, i cui azionisti sono dei fondi di private equity gestiti da Warburg Pincus LLC e attivi in settori di vario genere, tra cui energia, servizi finanziari, sanità, beni di consumo, tecnologia, media, telecomunicazioni e servizi industriali e commerciali.