Manchester City: maglia special edition per celebrare l’anno del Drago di Legno

Puma e Manchester City hanno lanciato, nelle ultime ore, una capsule collection in special edition per celebrare l’anno del Drago di Legno. Questa special release, che fonde i 20 anni di storia dell’Etihad Stadium con la vivacità della cultura cinese, garantisce ai Cityzens di tutto il mondo di festeggiare con stile.

Il pezzo forte della collezione, una maglia bespoke, presenta illustrazioni disegnate a mano e intagliate nel legno che intrecciano ad arte la forza del Drago di Legno con lo splendore architettonico delle iconiche torrette dell’Etihad. È più di una maglia; è un emblema di progresso, successo e inizi di buon auspicio, che accende la passione dei Cityzens di tutto il mondo.

Marco Mueller, Senior Head of Product Line Management Teamsport Apparel di Puma, ha dichiarato: “Nel disegnare questa collezione, abbiamo reso omaggio ai simboli iconici di forza e resistenza che risuonano tra i tifosi del Manchester City – il drago e le famose torrette dell’Etihad. Il nostro obiettivo era quello di creare un design che i tifosi avrebbero indossato con orgoglio, riflettendo il loro incrollabile sostegno e la ricchezza culturale che l’Anno del Drago di Legno porta alla comunità”.

Serena Gosling, Director of Retail & Licensing, ha dichiarato: “Il Manchester City ha una grande e crescente comunità globale di tifosi che amano mostrare la loro passione per il club indossando i nostri prodotti. Dopo il successo dei nostri recenti kit, siamo entusiasti di lanciare un altro kit della collezione bespoke che unisce innovazione e tradizione. Ci auguriamo che i nostri tifosi in tutto il mondo apprezzino la maglia dell’Anno del Drago e il range di abbigliamento che l’accompagna”.

La collezione, che comprende maglia, jacket, track pants e t-shirt ispirati al drago, è impreziosita da dettagli metallici e dal motivo del drago che avvolge lo stemma del club. Ogni pezzo della collezione riporta l’iconografia del drago, che simboleggia la potenza e la fluidità che contraddistinguono sia la creatura leggendaria sia la squadra di calcio.