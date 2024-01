LND Impianti e Myplant & Garden: una nuova collaborazione per il progetto sul Verde Sportivo

La LND Impianti (nella foto in primo piano il logo) andrà ad aggiungere un altro contributo in expertise al padiglione sul Verde Sportivo di “Myplant & Garden“, la fiera internazionale di riferimento per tutto il comparto del florovivaismo, del garden e del paesaggio che si terrà nella Fiera Milano-Rho dal 21 al 23 febbraio.

La presenza ufficiale della LND Impianti, che si aggiunge a quella già siglata con Federcalcio Servizi (finalizzate grazie al supporto di “Kulture Multimedia”), sarà caratterizzata anche dalla organizzazione di un evento di presentazione della struttura e dei progetti, in programma il 22 febbraio 2024 alle ore 14:30.

Un’istituzione che, in aderenza ai principi istituzionali di promozione dello sport, di garanzia della salute e di scurezza degli atleti e della difesa dell’ambiente, detta norme sulla realizzazione dei campi di calcio, stabilendo procedure per la fase di progettazione dei campi stessi.

“Con l’obiettivo di ampliare le proprie competenze nel settore dell’impiantistica – dice Christian Mossino, Vicepresidente Vicario della LND e Amministratore Delegato della LND Impianti S.r.l – la Lega Nazionale Dilettanti ha costituito il 16 giugno 2023 la LND Impianti Srl con il compito di regolamentare l’intero settore dei campi da calcio della LND. La nuova LND Impianti non si limiterà alla sola gestione dei campi in erba artificiale (progettazione, realizzazione, collaudo, omologazione, attestazione sistemi, ecc.) ma ha l’obiettivo di implementare, progressivamente, tutte le competenze riguardanti la totalità delle superfici sportive per il gioco del calcio e tutti gli altri aspetti (es. illuminazione, recinzioni, ecc.) riguardanti i campi di calcio. Per questo motivo siamo grati di poter partecipare all’evento organizzato da Myplant & Garden per poter far conoscere ai partecipanti dell’evento stesso la nuova struttura di LND Impianti.”

“A Myplant – affermano gli organizzatori –stiamo dando vita a una piattaforma d’incontro, confronto e dialogo con e tra i protagonisti dello sport all’aria aperta. La collaborazione con LND Impianti è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione. Il loro contributo è un tassello decisivo per approfondire ed esplorare il futuro degli impianti sportivi, all’insegna della sicurezza e della sostenibilità”.