Manchester City lancia la partnership con Alipay in Cina

(di Alessandro Presta) – I club della English Premier League hanno sempre sondato il territorio asiatico in cerca di nuove opportunità di marketing. Secondo quanto riporta il portale specializzato “Sportbusiness” il Manchester City ha ufficializzato la partnership con la società di pagamenti digitali Alipay (di proprietà della multinazionale cinese Alibaba Group). L’accordo prevede il lancio di un portale di e-commerce digitale per migliorare la fan experience del club in Cina.

La società calcistica di Manchester avrà un programma ufficiale sull’app di Alipay. All’interno dell’applicazione gli utenti avranno accesso a contenuti, video, prodotti, offerte, concorsi, iscrizioni a eventi online e offline e tante altre attività per i soci. Tra i premi in palio nelle competizioni ci saranno magliette e biglietti per assistere alle partite del Manchester City (quando si potrà). Secondo le informazioni di “Sportbusiness”, l’app Alipay ha già oggi circa 1 miliardo di utenti.

Il Manchester City collabora con Alibaba Group da quasi 10 anni. Nel 2013, la squadra attualmente allenata da Pep Guardiola ha lanciato un video sul portale di streaming “Youku” (di Alibaba). Nel 2017, per migliorare il loro business in Cina, è stato aperto un negozio online sulla piattaforma “Tmall Internation” (sempre di Alibaba).

Scott Munn (CEO di City Football Group China) ha voluto ribadire a “Sportbusiness” l’impegno del club inglese nel fornire a tutti suoi fan un’esperienza interattiva e di alta qualità. Attraverso le piattaforme e le attività locali, i tifosi saranno sempre in contatto con i loro idoli. Questa nuova collaborazione con Alipay permetterà di avvicinare ulteriormente i fans cinesi al Manchester City tramite soluzioni digitali create da leader del settore.

La squadra inglese, come le altre della Premier League, ha già un’importante fanbase in Oriente. La partnership con Alipay permette di espandere l’attività già esistente sui social media del club in Cina. Attualmente, il Manchester City possiede account ufficiali su diverse piattaforme digitali in tutto il paese. Inoltre, la società calcistica ha un “official website” cinese e diversi fan club dei “Citizen”.