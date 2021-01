PUMA NOMINATA EUROPEAN TOP EMPLOYER 2021

Puma è stata nominata Top Employer Europe per la 2a volta consecutiva. Questo premio indipendente evidenzia gli sforzi del Global Sports Brand per offrire un luogo di lavoro attraente per i suoi dipendenti.

Anche le filiali di Puma in Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia e Spagna sono state nuovamente nominate Top Employers nel 2021. Puma South Africa ha ricevuto per la prima volta quest’anno il premio Top Employer.

Puma tra l’altro è stata l’unica azienda del settore sporting goods a ricevere il premio per tutta l’Europa nel 2021.

“A causa della pandemia, il 2020 è stato un anno impegnativo per tutti noi, quindi è una grande soddisfazione che la nostra strategia di mettere i nostri dipendenti al primo posto è stata ancora una volta riconosciuta”, ha affermato Dietmar Knoess, Global Director of People and Organization di Puma. “Continueremo a cercare di migliorare, in modo da poter mantenere questo prestigioso titolo”.

Il programma Top Employers Institute certifica le organizzazioni in base alla partecipazione e ai risultati del loro sondaggio sulle migliori pratiche HR. Questo sondaggio copre 6 domini delle risorse umane costituiti da 20 topics come People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Well-being e Diversity & Inclusion.

Orari flessibili e mobile working fanno da tempo parte della modalità di lavoro in Puma. L’azienda supporta anche i dipendenti al di fuori dell’ambiente lavorativo attraverso la pianificazione finanziaria e pensionistica, l’assistenza all’infanzia e fornisce ampi programmi di sviluppo e apprendimento.