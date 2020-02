Man City : sanzione da 30 milioni ed esclusione di 2 anni dalla Champions

(di Davide Di Cocco) – Nella giornata di ieri (14 febbraio) l’UEFA ha emesso una durissima sentenza nei confronti del Manchester City FC per una investigazione iniziata nel marzo 2019. Già dal novembre 2018 il giornale tedesco Der Spiegel iniziò l’inchiesta sui conti dei Citizens, prendendo in esame l’escamotage finanziario con il quale la società riusciva ad aggirare le norme del Fair Play finanziario attraverso contratti di sponsorizzazione fittizi.

L’ufficialità è arrivata proprio ieri : esclusione per i prossimi due anni dalla Champions League (o Europa League) e multa di 30 milioni di euro. Le cause di questo severo provvedimento sono alcune gravi violazioni delle regole del Fair Play finanziaro da parte del club inglese, che avrebbe aggirato i regolamenti sul bilancio, ingigantendo i conti con alcune sponsorizzazioni fittizie. Il club di proprietà dello sceicco Mansour ha infatti dichiarato incassi pari a 70 milioni di sterline dalle sponsorizzazioni mentre invece, dalle indagini UEFA, questi incassi provengono da due importanti società dello sceicco stesso : Etihad e Abu Dhabi United. Il Manchester City avrebbe dunque aggirato i regolamenti sul bilancio e falsificato il rapporto costi/ricavi. Il club ha presentato un reclamo formale alla UEFA, che è stato convalidato e verrà giudicato da una sentenza TAS (Tribunale Arbitrale per lo sport di Losanna).

Il Manchester City, attraverso un comunicato ufficiale, si è detto contrariato ma non sorpreso dalla sentenza UEFA, che ha poi definito “imperfetta e trapelata sui media”. Il club ha comunicato inoltre che cercherà un giudizio imparziale nei minori tempi possibili e in primo luogo al Tribunale Arbitrale per lo Sport.