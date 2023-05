Main Solution a sostegno del sogno del Catanzaro di tornare in Serie B

“Il sogno di rivedere dopo 17 anni il Catanzaro di nuovo in serie B non ha perso il suo vigore e la sua forza l’anno scorso, a fine campionato, quando l’impresa è sfumata ai playoff contro il Padova. Non è sfumato neppure di fronte alle difficoltà generate dalla crisi che ha interessato l’intero tessuto imprenditoriale nazionale. La responsabilità sociale d’impresa, il sostegno alle società sportive, al capitale umano, al talento, alle nuove generazioni ed in generale alle opportunità di crescita nei e per i territori, continua a confermarsi la bussola più autentica di tutte le nostre iniziative aziendali“.

È quanto dichiara Salvatore Scerbo, AD della Main Solution, società leader nazionale del fotovoltaico, tra i partner del Catanzaro, aggiungendo che la conquista della tanto attesa quanto meritata promozione è un risultato che in questi mesi è stato intravisto anche attraverso i messaggi di apprezzamento registrati un po’ ovunque ed in diverse occasioni: il potenziale dello storico club giallo – rosso c’era e c’è tutto.

“L’auspicio – continua – è che per tutti, dalla tifoseria alla rete imprenditoriale della Città capoluogo, questo nuovo risultato non venga considerato un punto di arrivo, ma di partenza e di ulteriori prospettive. È da questo momento in poi che serve il sostegno convinto e fattivo di tutti.”.

Scerbo coglie l’occasione per complimentarsi a nome di tutto il management anche con la Main Solution Mirto Calcio a 5 che per il secondo anno consecutivo con la sua Under 19 è risultata tra le migliori 20 squadre del futsal italiano. I ragazzi hanno conquistato il titolo di campioni regionali calabresi e nella prossima fase incontreranno a Cisternino i colleghi atleti di pari età dell’Itria con l’obiettivo di proseguire la corsa verso la conquista dello scudetto nazionale.

Oltre alla Main Solution Mirto C5 e al Catanzaro 1929, il motore di responsabilità sociale d’impresa della Main Solution sorregge, motiva e sostiene anche la scuola calcio Elisir nata nel 1998 come centro di formazione ed avviamento allo sport di Crosia, vivaio calcistico dove hanno mosso i primi passi atleti affermati; il Team Futura ed il Capo Vaticano.