Vulpis (Sporteconomy): “Questo Napoli deve crederci ed aprire un ciclo: fa bene al calcio italiano”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un Calcio alla Radio”, programma condotto dal giornalista sportivo Umberto Chiariello, è intervenuto Marcel Vulpis (nella foto in primo piano), direttore responsabile dell’agenzia SportEconomy: “Oltre ad essere il terzo scudetto nella storia del club (dopo quelli dell’87 e del ’90, nda), il Napoli è riuscito a vincere anche con tante giornate d’anticipo un campionato che viene da tantissimi anni in cui o tifi Inter, Milan o Juve o non vinci lo scudetto. La vittoria del Napoli è una fortuna per il sistema calcio italiano perchè si comincia a vedere un po’ di rotazione nella vittoria degli scudetti. I famosi 9 titoli consecutivi della Juventus hanno fatto perdere un pò di appeal al nostro prodotto”.

Ciclo Napoli? “Se così fosse, ci troviamo di fronte ad una squadra che non solo vince, ma anche ad una società che riesce a trovare un percorso di continuità…In generale ho sempre avuto parole di stima per Aurelio De Laurentiis e ieri ho mandato un messaggio di congratulazioni a suo figlio Luigi (n.1 del Bari). Guardando alla prossima stagione, la domanda che mi farei è: il Napoli è in grado di provare a fare una serie? Per me sì. Ci deve credere e continuare a tenere unito un gruppo che ha dimostrato di essere molto forte. Luigi come grande presidente nel futuro e magari del Napoli? Secondo me sì, l’ho visto in azione ed è molto attento ai dettagli. Ha una visione di tutto ciò che gli avviene intorno, una persona molto pacata, ha un low profile, sa esattamente come costruire un gruppo di lavoro e l’ha dimostrato col Bari. Critiche a De Laurentiis? Talvolta, Aurelio ha ricevuto qualche critica in più che non meritava. La Juventus ha fatto una striscia di campionati vinti consecutivamente, riuscire a superare quel tipo di squadra e rompere quella catena era impossibile. Arrivare secondo era già un bellissimo risultato” – ha continuato Vulpis.