Macron vestirà gli “spallini” in Serie B

S.P.A.L. e Macron, sponsor tecnico dello storico club ferrarese e azienda leader internazionale nel settore del teamwear, hanno presentato le nuove maglie che i biancoazzurri indosseranno nella prossima stagione 2020-2021.

La nuova “Home” conserva il classico rigato verticale bianco e azzurro ma con una grafica optical su tutta la maglia che è a girocollo con bordo bianco in maglieria, mentre azzurri sono i bordi manica. Il backneck è personalizzato con i colori sociali, il logo del club e il motto NON CAMMINERAI MAI SOLA. Sul petto a destra, in nero e in stampa siliconata, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, sempre siliconato, lo stemma della S.P.A.L. Nel retrocollo è ricamato in nero il nome del club. Gli shorts sono bianchi con coulisse bianche, i calzettoni sono bianchi con bordo superiore azzurro. Davanti il Macron Hero, sul polpaccio la scritta S.P.A.L. in azzurro.

La versione “Away” è invece completamente rossa ed è caratterizzata da una grafica a fini righe orizzontali grigie su tutta la maglia. Maglia a girocollo con bordi a righe bianche, azzurre e grigie che vengono riproposte anche sui bordi manica. Il backneck è personalizzato come nella versione Home. Nel retrocollo è ricamata in bianco la scritta S.P.A.L., mentre sul petto, a destra, in stampa siliconata è inserito il Macron Hero, a sinistra lo stemma del club. Gli shorts sono rossi con coulisse bianche e due bande grigie sui fianchi. I calzettoni sono rossi con banda superiore grigia.

La nuova “Third” è dunque un mix di bianco e nero con collo alla coreana. La parte superiore, maniche comprese, è bianca; al centro, poco sotto al petto, inizia una grafica nera a contrasto in sfumatura optical orizzontale che da’ sempre più al nero della parte inferiore della maglia dove, a destra, in rilievo appare il disegno dello stemma di Ferrara. Il backneck è personalizzato con i colori sociali, il logo del club e il motto NON CAMMINERAI MAI SOLA. Sul petto a destra, in nero e in stampa siliconata, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, sempre siliconato, lo stemma della S.P.A.L. Nel retrocollo è ricamato in bianco il nome del club. Gli shorts sono neri con coulisse bianche, i calzettoni sono bianchi con bordo superiore nero. Davanti il Macron Hero, sul polpaccio la scritta S.P.A.L.

La Third “contiene” un omaggio diretto alla Città di Ferrara, sia per lo stemma del comune presente in stampa embossata, sia per la scelta dei colori. Il bianco e il nero sono i colori della città, tanto da comparire all’interno dello stemma della SPAL.

Tutte le versioni hanno vestibilità Slim Fit e la presenza di inserti in micromeshassicurano al capo una perfetta traspirabilità.