Macron vestirà K.K. Zadar (basket croato) nella stagione 2020/21

Macron, azienda leader internazionale nel settore del teamwear, rafforza ulteriormente la sua presenza nel basket croato grazie all’accordo con il K.K.Zadar, storico club della città di Zara che vanta nel proprio palmares 6 titoli della YUBA Liga (campionato jugoslavo), 2 titoli di A1 Liga, massimo campionato di basket in Croazia, 1 Coppa di Jugoslavia, 7 Coppe di Croazia (l’ultima proprio quest’anno) e 1 Lega Adriatica. Macron e K.K.Zadar hanno firmato un accordo triennale e il Macron Hero spiccherà sulle maglie del club croato a partire già dalla prossima stagione

Il nome del K.K.Zadar (Košarkaški klub Zadar), squadra che negli anni ’80 è stata protagonista anche a livello europeo raggiungendo in due occasioni le semifinali di Coppa Korac, lega il suo nome a quello che viene considerato uno dei giocatori più forti della storia della pallacanestro europea: Krešimir Ćosić. Cosic, cresciuto a Zara, ha iniziato a giocare proprio tra le fila del K.K.Zadar prima di andare a studiare negli Stati Uniti per poi tornare a giocare in Europa, sia nel suo Paese, ma anche in Italia dove ha vestito per due stagioni la maglia della Virtus Bologna. Un giocatore che ha vinto tutto, scudetti, coppe, ori e argenti olimpici e mondiali. Il palazzetto dove il K.K.Zadar gioca le proprie gare è intitolato a lui.

“Il K.K.Zadar è un club che ha scritto pagine importanti nella storia del basket croato ed europeo e siamo molto felici di questo accordo. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, Ceo di Macron – Il Macron Hero spicca su molte maglie di top club del basket europeo ed è giusto che sia anche su quelle del K.K.Zadar, società con una bacheca ricchissima di trofei e la cui maglia rappresenta l’orgoglio e lo spirito vincente di chi la indossa, uno spirito che vogliamo interpretare con i nuovi kit gara e l’abbigliamento tecnico che stiamo realizzando per la squadre e per i tifosi”.