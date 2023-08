Macron presenta le nuove maglie dell’Apoel FC

Stile e grafica ricercata per le nuove maglie 2023-24 dell’Apoel FC, squadra cipriota che nel proprio palmares conta 28 titoli nazionali, ai quali si aggiungono 21 Coppe di Cipro e 14 Supercoppe nazionali. Le nuove divise che il club di Nicosia indosserà nella prossima stagione di A’ Katīgoria rispecchiano la tradizione dei colori sociali, aggiungendo uno stile e una grafica innovativa, abbinata a un messaggio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente.

La nuova ‘Home’ dell’APOEL FC, con collo a V, si presenta con spalle e maniche in giallo con bordi blu e corpo anteriore con tre bande verticali in blu royal. È proprio all’interno delle bande verticali che è presente il tema grafico che caratterizza questo kit, ovvero un rigato in stampa sublimatica con effetto sfumato, dal blu scuro ad una tonalità più chiara e dal giallo al bianco. Un insieme che crea un effetto optical di grande impatto. Il backneck personalizzato riprende sullo sfondo la grafica della maglia, insieme al logo dell’APOEL FC, la scritta ΑΠΟΕΛ EΛΛΉΝΩΝ (APOEL ELLENICA), il logo Macron e la scritta ‘Designed in Bologna’.

Nel retrocollo esterno, in blu royal, è stampata la scritta APOEL FC. Sul petto, a destra e in blu, il Macron Hero, a sinistra lo stemma del club cipriota. Sul fondo maglia è presente un tape siliconato, customizzato con la frase del coro intonato dai tifosi sugli spalti dello stadio Neo GSP e dedicato ai «fratelli dell’APOEL che guardano da lassù” (Για τα αδέλφια όλα που κοιτάνε τώρα από τον ουρανό). I pantaloncini sono blu royal con coulisse gialle. I calzettoni gialli hanno il bordo superiore in blu royal, con all’interno due righe orizzontali, bianca e gialla.

La versione ‘Away’ ha il collo a V e i bordi manica con righe gialloblù. Il colore dominante è il nero e il corpo anteriore è caratterizzato da una grafica sublimata composta da bande orizzontali con righe che sfumano dall’esterno all’interno e che alternano il giallo al blu royal, creando anche in questo caso un effetto optical. Backneck e tape sul fondo maglia sono personalizzati come nella versione ‘Home’, la scritta APOEL FC nel retrocollo esterno, impreziosito da dettagli gialloblù (come sul fondo maglia), è in blu royal. I pantaloncini sono neri con coulisse gialle. I calzettoni neri hanno due righe gialloblù sul bordo superiore.