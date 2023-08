Chiliz annuncia la partnership con TopGoal

Chiliz il principale innovatore blockchain per il settore sportivo a livello globale, ha annunciato una partnership con TopGoal, gli ideatori del gioco Footballcraft.

TopGoal, promotore dell’ecosistema di gioco decentralizzato e creatore del gioco TopManager, sta per presentare Footballcraft, una piattaforma virtuale unica e una gestione del calcio che unisce l’entusiasmo del calcio con la tecnologia web3. La piattaforma rispecchia le dinamiche calcistiche del mondo reale e mira a creare uno spazio sostenibile e interattivo per gli appassionati di calcio a livello globale.

Con Footballcraft, i giocatori possono cimentarsi in battaglie Player vs Player (PvP) in tempo reale, scoprire talenti emergenti, partecipare a campionati nazionali e continentali e vivere l’emozione di portare una squadra a vincere la Coppa del Mondo, il tutto in un universo dinamico e immersivo. Il gioco va oltre la tokenomics comune, concentrandosi piuttosto sul coinvolgimento degli utenti a lungo termine e su un’esperienza inclusiva sia per i giocatori web2 che web3.

Al centro di questa partnership vi è l’integrazione di Chiliz Chain all’interno dell’universo TopGoal Footballcraft. Il token $GOAL, coniato sulla Chiliz Chain, sarà la forza pulsante di Footballcraft. I giocatori utilizzeranno il token per varie risorse NFT e attività di gioco come l’acquisto di giocatori, il potenziamento dei club e l’essere premiati per le intuizioni strategiche e i traguardi. In tal modo, gli asset digitali dei giocatori continueranno a vivere sulla catena del valore.

L’innovazione continua guiderà la crescita dell’ecosistema Chiliz Chain ponendo al centro Chiliz Labs, l’acceleratore e incubatore da 50 milioni di dollari per progetti blockchain focalizzati sullo sport. Chiliz Chain è già la catena sportiva numero uno, con oltre 80 Fan Token, centinaia di partner e oltre due milioni di portafogli. La nostra ultima partnership con TopGoal aumenta il nostro impegno teso a creare il più grande ecosistema web3 globale per lo sport, grazie all’integrazione della piattaforma di gamification multimediale LiveLike, il fornitore di live streaming FanFest, la piattaforma NFT per atleti Blockasset e, più di recente, il nuovo mondo virtuale del calcio di CBI, denominato Alphaverse.

La partnership TopGoal è uno dei tanti annunci imminenti di Chiliz Labs, insieme ad altri progetti sportivi web3, che verranno svelati nei prossimi mesi, tra cui premi e piattaforme di community orientate al coinvolgimento, piattaforme di social gaming, piattaforme di contenuti basate sull’intelligenza artificiale, oggetti dello sport da collezione digitali di qualità 3D e Biglietteria NFT. Questa partnership evidenzia, inoltre, l’impegno di TopGoal Footballcraft nell’offrire un’esperienza utente all’avanguardia, collegando i giochi tradizionali e il mondo della blockchain.