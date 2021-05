Macron lancia la nuova terza maglia “rossa” della Sampdoria per la stagione 2021/22

Una stagione più che soddisfacente volge quasi al termine e in casa Unione Calcio Sampdoria si guarda già al futuro design delle prossime divise. In occasione della sfida ligure tra Sampdoria e Spezia, ultimo turno infrasettimanale della Serie A 2020-2021, il club e Macron, sponsor tecnico dei blucerchiati, hanno svelato quella che sarà la terza maglia della prossima stagione. Il colore è quello che riporta prima agli anni ’80 poi alla Samp di Vialli e Mancini e in seguito a quella di Mihajlovic, Gullit e Platt. Un colore che è particolarmente caro ai tifosi doriani: il rosso.

Il design della nuova “Third” 2021-2022 dell’U.C. Sampdoria si rifà proprio a quella indossata 40 anni esatti fa, nella stagione 1981/82. Rossa con il collo a polo e la banda blucerchiata posta in verticale sulla destra. Il backneck è personalizzato con i colori del club e la frase La Maglia Più Bella Del Mondo. Sul petto a destra e in bianco il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore lo stemma dell’U.C. Sampdoria, mentre al centro, più in basso, spicca la croce di San Giorgio, simbolo del capoluogo ligure e sempre presente all’interno della fascia blucerchiata nelle maglie doriane. Dettagli bianchi sui bordi manica e sul fondo maglia.

Il kit gara è completato da pantaloncini e calzettoni rossi. La maglia ha una vestibilità Slim e la presenza di inserti in micromesh assicurano una perfetta traspirabilità.

Per tutti i tifosi e gli appassionati di una maglia sicuramente “unica’ come quella dell’Unione Calcio Sampdoria, l’appuntamento è da non perdere. La terza maglia è già disponibile on line sui siti di Sampdoria e Macron, mentre dal 13 maggio è acquistabile presso il Macron Store di Genova e tutti i punti vendita Macron.