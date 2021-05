INTER-ROMA: I CAMPIONI D’ITALIA SCENDERANNO IN CAMPO CON LA QUARTA MAGLIA PER LA PRIMA VOLTA

(di Lorenzo Di Nubila) – Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, l’Inter ha annunciato che i calciatori scenderanno in campo con la nuova quarta maglia nella sfida, in programma questa sera alle ore 20:45, che vedrà opposti i campioni d’italia guidati da Antonio Conte alla Roma.

La nuova divisa da gioco fa parte della collezione I M, composta appunto da una Special Jersey, da una tracksuit e da un long pant, sia in versione uomo che in versione donna, e da una t-shirt manica corta. La collezione assume un significato speciale: è infatti la prima Capsule Collection targata Nike con il nuovo logo dell’Inter.

La collezione I M rappresenta i valori del Club di inclusività e fratellanza. Con il suo intreccio di forme geometriche e una palette colori che comprende il giallo, il bianco, il nero e l’azzurro, l’estetica della nuova collezione si ispira all’attitudine visionaria di uno dei fondatori del club, l’artista futurista Giorgio Muggiani.

Ma non è tutto. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, stasera contro la Roma si ascolterà allo stadio per la prima volta anche il nuovo inno firmato Max Pezzali e Cecchetto. I due hanno superato la concorrenza degli artisti Merk & Kremont e Povia: le note risuoneranno nei minuti precedenti al match con i giallorossi.

Il nuovo inno rientra nel piano di rinnovamento dell’immagine del club nerazzurro intavolato dalla società. Con il nuovo logo e il nuovo nome commerciale, l’Inter ha voluto dare un taglio al passato.

In ambito societario, invece, l’Inter sta facendo i conti con la crisi finanziaria causata dalla pandemia. Infatti, dopo il tentativo fatto con la squadra per la rinuncia delle due mensilità, andato a vuoto, l’Inter si muove su un doppio binario. Da una parte c’è il finanziamento di 250 milioni e una deadline da non oltrepassare, ovvero la metà della prossima settimana, dall’altra la questione stipendi. Il discorso con Bain Capital e Oaktree sta per essere definito. L’ok è slittato più volte a causa delle negoziazioni, con le parti che provano a strappare le migliori condizioni possibili.