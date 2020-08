MACRON E FC VIKTORIA PLZEŇ HANNO SVELATO LE NUOVE MAGLIE PER LA STAGIONE 2020-2021

Dopo l’annuncio dell’accordo di sponsorizzazione tecnica avvenuto nello scorso mese di luglio, l’FC Viktoria Plzeň, storico e vincente club della Repubblica Ceca, e Macron hanno svelato le nuove maglie che i “Viktorka” indosseranno nella prossima stagione, sia in campo nazionale che internazionale. La maglia “Home” è rossa con tre larghe bande verticali azzurre, all’interno delle quali è presente un particolare disegno geometrico. Il collo è a polo e blu e all’interno, il backneck è personalizzato con i colori, lo stemma de club e la frase dell’inno della squadra ceca (Ať stále vítězí Viktoria,. góly ať dává, góly ať střílí! Ať stále vítězí Viktoria, my spolu zas dojdeme k cíli).

Nel retrocollo è stampato in bianco l’acronimo FCVP (FC Viktoria Plzeň). Sul petto a destra, in stampa siliconata, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, lo stemma della società. Gli shorts sono rossi con bande blu sui fianchi e sui bordi coscia, i calzettoni sono rossi con bordo superiore blu. La versione “Away” è bianca con collo a polo blu con bordi rossi, come rossi sono i bordi manica in maglieria. Il backneck è personalizzato con i colori, lo stemma e il testo dell’inno del club, mentre nel retrocollo è stampato in blu l’acronimo FCVP.

Nella parte anteriore bassa della maglia, in grafica embossata, tono su tono, è inserito il logo dell’FC Viktoria Plzeň. Sul petto a destra, in silicone, il Macron Hero, a sinistra lo stemma del club sotto al quale, in grafica embossata, appare lo stemma della città di Plzen. Il kit è completato da shorts bianchi e calzettoni bianchi. I nuovi kit, realizzati in perfetta sintonia tra l’ufficio stile del brand italiano e lo staff del club, mantengono colori e simboli della storia e della tradizione del Club uniti all’alta qualità, alla tecnicità e al design del prodotto Macron.

Il marchio coreano “Doosan” è sponsor di maglia e dell’impianto casalingo del club ceco: la “Doosan Arena”.