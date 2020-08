PRESENTATA LA NUOVA MAGLIA AWAY DELLA NAZIONALE ARMENA FIRMATA MACRON

Macron e la Federazione Calcio dell’Armenia hanno presentato la nuova maglia della Nazionale per la stagione 2020-2021. La maglia “Away”, a girocollo, è in colore albicocca con dettagli in bianco sul bordo del colletto e della manica. Nella parte anteriore sinistra la maglia è caratterizzata da una grafica optical tono su tono. Ancora una volta il Macron Hero, simbolo del noto bran Italiano, si trova sul lato destro del fronte maglia lasciando così il lato cuore libero per lo stemma della nazionale Armena.

I nuovi kit, realizzati in perfetta sintonia tra l’ufficio stile del brand italiano e lo staff del club esprimono al meglio l’alta qualità, la tecnicità e il design ricercato del prodotto Macron.