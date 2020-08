MACRON E CANADIAN PREMIER LEAGUE SVELANO LE MAGLIE AWAY, TUTTE TOTAL BLACK, PER LA STAGIONE 2020-2021

Dopo la presentazione avvenuta in febbraio dei kit ‘Home’ delle squadre che prendono parte alla seconda stagione della Canadian Premier League, campionato di calcio canadese che vede Macron nel ruolo di partner tecnico e fornitore unico ufficiale di tutti i club, sono state ora svelate anche le maglie “Away” realizzate dal brand italiano. Come per le maglie ‘Home’ anche le versioni ‘Away’ delle squadre della Canadian Premier League sono caratterizzate da un attento studio grafico che ha dato spazio a molti riferimenti legati alla storia locale di ogni singolo club o a monumenti e simboli delle città. Maglie dal design esclusivo, caratteristica della creatività dell’ufficio stile dell’azienda italiana. Il nero è la costante nelle seconde maglie dei club della CPL, ognuna arricchita da dettagli di colore diverso, disegni e scritte. La scelta del nero per ogni kit nasce dall’esigenza di creare una vera e propria collezione, “The City Edition”, per identificare al meglio la provenienza di ogni squadra perché in trasferta l’unica cosa che si porta della propria città è proprio la maglia Away.

La seconda maglia dell’FC Edmonton, a girocollo, anteriormente presenta una sfumatura azzurra e il disegno del palazzo del Parlamento, mentre sul retro, all’interno di una ‘macchia azzurra’ appare la scritta EDMONTON e il disegno del “Rally Rabbit”, uno dei simboli del club. Nera con dettagli celesti anche la maglia ‘Away’ degli HFX Wanderers FC sulla quale appare il disegno che rappresenta l’Angus L.Macdonald Bridge, presente nel logo del club. Dettagli blu laguna sulla maglia dei Pacific FC che è caratterizzata dal disegno del faro di Fisgard, simbolo della città di Victoria. La maglia “Away” del Valour FC, anch’essa ‘total black’ ha dettagli granata e dorati. Davanti, tono su tono, ha un disegno che riprende lo skyline cittadino e posteriormente la scritta WINNIPEG. La mappa della regione di York con contorni verde fluo spicca sulla maglia degli York 9 FC. Nera con sfumature in rosso la maglia dei Cavalry FC. I campioni in carica del Forge FC (sponsorizzati dalla stessa Macron anche come main sponsor nella scorsa stagione) hanno scelto infine il disegno della Gore Park.