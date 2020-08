LaLiga “blinda” Messi al Barcellona. Le ragioni dell’assist a favore del club. Il costo della Pulce schizza subito a 700 mln

Con un comunicato a sorpresa “LaLiga ha voluto far chiarezza rispetto alla “telenovela” dell’eventuale trasferimento di Leo Messi (centravanti del Barcellona) al di fuori della Spagna. E’, di fatto, un vero e proprio “assist” al Barcellona. Nel comunicato viene sottolineato come la “clausola rescissoria” (a favore del club( esista, sia valida e debba essere pagata, per chiunque sia interessato ad aver la “Pulce” (quest’oggi non si è presentato ai controlli anti-Covid; si ritiene possa disertare anche il primo allenamento ufficiale con il resto della squadra).

Una clausola, però, da 700 milioni di euro, che nessuna realtà calcistica è in grado di sostenere (senza considerare il costo gestionale dell’attaccante argentino, che potrebbe arrivare a sfondare il tetto dei 100 milioni di euro lordi annui). Nell’ipotesi di un triennale, ad esempio, l’intera operazione (senza considerare la quota da pagare ai procuratori) toccherebbe quota 1 miliardo di euro.

Due aspetti risultano evidenti: LaLiga non ha soltanto aiutato il Barça, uno dei top club del campionato, ma ha anche preservato il valore del prodotto calcio “Liga”. Una Primera Divisiòn senza Messi farebbe perdere molto del valore della torta dei diritti audiovisivi all’estero. Da qui l’idea di questo comunicato, che, adesso creerà molti problemi ai club interessati al trasferimento del nazionale argentino. L’unica modalità a questo punto è sedersi ad un tavolo con il Barça del Presidente Josep Maria Bartomeu per “trattare”.

La “forza” della Liga spagnola si conferma anche in questo caso e l’idea dell’avvocato Javier Tebas (n.1 della realtà iberica) di supportare il Barcellona ha confermato la lungimiranza del top manager, a supporto di uno dei suoi 20 club-azionisti.

Di seguito il testo del comunicato della Liga:

“In relazione alle diverse interpretazioni (alcune delle quali contraddittorie tra loro) pubblicate nei giorni scorsi su diversi media, relative alla situazione contrattuale del giocatore Lionel Andrés Messi con il Barcelona, ​​LaLiga ritiene opportuno chiarire che, una volta visionato contratto del giocatore con il suo club:

Il contratto è attualmente in vigore e prevede una “clausola risolutiva” applicabile al caso in cui Lionel Andrés Messi decida di sollecitare la risoluzione unilaterale anticipata del contratto, eseguita ai sensi dell’articolo 16 del regio decreto 1006/1985, del 26 giugno, da che regola il rapporto di lavoro speciale degli atleti professionisti.

In conformità con le normative applicabili, e seguendo la procedura corrispondente in questi casi, LaLiga non effettuerà la precedente procedura di visto per l’allontanamento del giocatore dalla federazione se non ha precedentemente pagato l’importo di detta clausola”.