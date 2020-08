Al via il programma ufficiale del WPT Sardegna Open. Un prodotto Sport Club molto vicino alle atmosfere di un magazine

In totale, 84 pagine con testi in doppia lingua: italiano e inglese (per rispondere alle esigenze di turisti e di un pubblico di profilo internazionale). Al suo interno non solo informazioni sportive sui migliori interpreti (al maschile e femminile) del gioco del Padel, ma anche tante news e tabelle utili per giornalisti e addetti ai lavori. Sarà interessante da leggere e approfondire anche per i tanti neofiti che si avvicineranno per la prima volta a questa disciplina. Tra le novità di questo prodotto editoriale “targato” Sport Club anche focus su economia, turismo locale, impiantistica e Padel.