LUNEDI 4 MAGGIO L’ATTESA FINALE DEL TORNEO DI ‘FORTNITE’ ORGANIZZATA DA MARCA

(di Sejon Veshaj) – Successo per il torneo di Fortnite (videogioco sviluppato da Epic Games e ambientato su un’isola in cui i giocatori sono costretti a lottare per la sopravvivenza), organizzato in Spagna dal quotidiano sportivo “Marca” e dalla media company italiana dedicata agli esports, Qlash (ideata da Luca Pagano). Più di 6.800 partecipanti, divisi in tre giornate di qualificazione, si sono contesi l’accesso alle finali, con la possibilità di sfidare anche gamer professionisti e vip del mondo dello sport. Trenta sono i giocatori qualificati per la gran finale, inizialmente programmata venerdì 1° maggio, ma per cause esterne spostata a lunedì 4 maggio alle ore 19:00. Si avvia dunque verso la conclusione l’evento di gaming più grande mai realizzato in Spagna, e che vedrà dividersi tra i finalisti premi per 800 euro.