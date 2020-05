Al via domenica il convegno (in streaming) “Calcio: che Impresa!”

Esperti di calcio e business in un unico convegno per trasformare l’emergenza Coronavirus in opportunità.

Il momento di difficoltà che stiamo vivendo oggi deve essere un punto di svolta che permetta di farci fermare e pensare a come migliorare l’offerta delle società sportive nei confronti dei propri atleti, delle famiglie e di tutti gli stakeholder che le ruotano attorno.

Cambiodicampo, una società di consulenza di sport management e fondatrice del primo podcast di formazione sportiva in Italia, ha organizzato un convegno online per aiutare il mondo sportivo, dilettantistico e professionistico, insieme alle collaborazioni di Claudio Gori con “La Rete dei Mister” e Alessandro Crisafulli, DG dell’US Aurora Desio (Serie S). All’evento si uniranno tanti nomi illustri del calcio giocato e dello sport business che hanno deciso di mettersi in prima linea per formare una squadra senza precedenti, in grado di dare dei consigli pratici e attuabili per far sì che le società e gli addetti ai lavori di qualsiasi livello siano in grado di mettere in campo le loro competenze e migliorare la situazione oggi per creare un enorme valore nel lungo periodo.

Per questo nasce “CALCIO: CHE IMPRESA!” un convegno online che verrà trasmesso in streaming domenica 3 Maggio alle ore 10. Si parlerà di calcio e business, due tematiche che spesso si accostano con timore, ma che ormai dovrebbe essere all’ordine del giorno per uscire da questo particolare momento.

Sarà possibile seguire in diretta le discussioni di questi esperti e non solo: le interazioni verranno portate alla luce per ottenere risposte dagli speaker.

Il convegno sarà suddiviso in due macro-sezioni:

La mattinata sarà occupata da esperti del campo verde : allenatori professionisti, metodologi, preparatori. Qualche nome? Filippo Galli, Antonio Cincotta, Adriano Cadregari

: allenatori professionisti, metodologi, preparatori. Qualche nome? Filippo Galli, Antonio Cincotta, Adriano Cadregari Il pomeriggio seguiremo i talk sugli ambiti marketing e strategia: parleranno esperti di business, sport strategies, management e marketing.

Per tutte le informazioni, scoprire i relatori, i loro talk, accedere ai benefici e iscriverti vai al link www.cambiodicampo.com/calciocheimpresa

Ma non è finita qui: l’obiettivo finale del convegno sarà raccogliere tutte le conoscenze e le idee emerse e metterle a disposizione gratuitamente a tutti coloro che si saranno iscritti tramite un ebook.

I relatori